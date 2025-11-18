संसद्को खाली कुर्सी देखाउँदै समीक्षाले भनिन्– लोकतन्त्रमा फेरि प्रहार हुने कि ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले संसद्को खाली कुर्सीले लोकतन्त्रलाई गिज्याउन सक्ने ख्याल गर्नुपर्ने बताइन्।
- उनले परिवर्तन चाहने आन्दोलनबाट अहिलेको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भनिन्।
- बाँस्कोटाले कर्णाली राजमार्ग र त्यहाँका नागरिकको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने आग्रह गरिन्।
२५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले संसद्को अघिल्लो लहरको खाली ‘रो’ ले लोकतन्त्रलाई गिज्याउँछ कि भनेर ख्याल गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘आज अग्र भागमा रहेका खाली कुर्सीहरू देख्दा कतै फेरि यो सम्मानित संसद् भवन र लोकतन्त्र माथि प्रहार हुन लागेको हो कि जस्तो लागेको छ । कतै हामीले लोकतन्त्रलाई गिज्याउन थालेको हो कि जस्तो अनुभूति भइराखेको छ’ उनले भनिन् ।
परिवर्तन चाहने विभिन्न आन्दोलन हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्दै उनले जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
मुलुकमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर विकासका नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उनको आग्रह छ । कर्णाली राजमार्गको विषय उठाइन् । कर्णालीका नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।
