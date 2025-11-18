रास्वपासँगको एकता विलय होइन, प्रलय हो : समीक्षा बाँस्कोटा

१४ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग समाहित भएको विवेकशील साझा पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बाँस्कोटाले आफूलाई कुनै पद नचाहिने भन्दै विवेकशील साझा अभियान मर्न नदिने बताएकी छिन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि रास्वपामा समाहित नभएको स्पष्ट पार्दै मुलुक र जनताको हितका लागि एकतामा आएको दाबी गरिन् ।
उज्ज्वल थापाले सुरुवात गरेको वैकिल्पक राजनीतिले अनेक ठक्कर खाएको स्मरण गर्दै दलमा आउने जुनसुकै कठिनाई र चुनौतीको सामना गन आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘पहिले देखिनै आफू सुरक्षित हुने र आफ्नो लागि मात्र गर्ने राजनीति हुँदै आएको छ । हामीले भन्यौं–हामी हुनुपर्यो । विवेकशील साझा आन्दोलन मर्नुभएन । उज्वल थापाले रोपेको बिउ फुल्नुपर्यो, फक्रिनुपर्यो । मलाई केही चाहिंदैन,’ बास्कोटाले भनिन्, ‘जब उज्वल थापाले रोपेको बीउ संसद भवनमा गर्जिन थाल्छ तब म हरेकमा समीक्षा र उज्वल नै देख्छु । त्यो हो हामीले गरेको राजनीतिक र तपस्या । यसै भनेको होइन वैकल्पिक राजनीति सद्प्रयास हो ।’
उनले आफूहरू नि:शर्त रास्वपासँग एकीकृत हुन आएको भन्दै नि:शर्त नै सबैभन्दा ठूलो शर्त हुने बताइन् ।
‘रविजीले निर्माण गर्नुभयो यो दल । उहाँ थुनामा हुनुहुन्छ । उहाँले शुरु गर्नुभएको सद्प्रयासमा विवेकशीलले विगत १२ वर्षदेखि गरिराखेको मुल्यमान्यताको र जगको राजनीति ल्याएर जोडेको हो । एकअर्कामा समाहित भएको हो । कतिपयले भन्नुहुन्छ तपाईंहरु विलय हुनुभयो । यो विलय होइन प्रलय हो । फागुन २१ मा जुन मतक्रान्ती हुन्छ त्यसको लागि विलय हुन जरुरी छ । विलय भएपछि पो प्रलय हुन्छ । त्यसकारण विलय होइन प्रलय नै हो ।’
