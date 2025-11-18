रास्वपासँगको एकतापछि रञ्जु दर्शना- बिलाउन होइन, मिलाउन आएका हौं

१४ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेकी नेता रञ्जु दर्शनाले आफू बिलाउन नभइ मिलाउन आएको दाबी गरेकी छिन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले आफूलाई धेरैले बिलाउन गएको भनेर टिप्पणी गरिरहेको पनि बताइन् ।
‘मलाई बारम्बार मिडियाका साथीहरूले र एकता मन नपराएका साथीहरूले तिमिहरूले बिलाउन गयौं भनिरहनुभएका छन् । हामी बिलाउन हैन, मिलाउन आएका हौं । यो सबैले स्पष्टसँग सुन्नुहोला,’ उनले भनिन् ।
साथै, उनले टुटफुट झेलेर पाठ सिक्दै अहिले एकताबद्ध भएको बताइन् ।
‘धेरै टुटफुट झेलिसक्नुभयो, यहाँ आउँदा भाँडभैलो गर्नुहुन्छ कि भन्ने पनि छ । ए बाबा त्यही टुटफुट झेलिसकेको भएर त हामीले ठूलो पाठ सिक्यौं । टुटेर होइन फुटेर हुन्छ भनेर । अबको राजनीति जुटकै राजनीति हुनुपर्छ,’ उनले भनेकी छिन् ।
नेपाललाई समृद्ध हुनका लागि अब वैकल्पिक शक्तिले बहुमत ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
‘किनकी नेपाललाई समृद्ध हुनका लागि धेरै वर्ष हामीसँग छैन । अब आउने निर्वाचनबाट बहुमत यो पार्टीले ल्याउनैपर्छ, वैकल्पिक शक्तिले ल्याउनैपर्छ । तबमात्रै एक दशकसम्म हामीले विकास ल्याउन सक्छौं,’ उनले भनिन् ।
