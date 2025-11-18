थाइल्याण्डदेखि गाँजा लिएर आएका २ विदेशी विमानस्थलमा पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- थाइल्याण्डको बैंककबाट गाँजा लिएर आएका मलेसियन बाचा मुरुगन र श्रीलंकन मोहम्मद आसन अललदिनलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ गरिएको छ।
- उनीहरुबाट ४ किलो १२५ ग्राम गाँजा बरामद भएको छ र दुबैलाई लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वर पठाइएको छ।
- उनीहरु नेपाल एयरलाइन्सको उडानमार्फत बैंककबाट काठमाडौं आएका थिए।
१४ मंसिर, काठमाडौं। थाइल्याण्डको बैंककदेखि गाँजा लिएर आएका दुई विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा मलेसियन नागरिक बाचा मुरुगन श्रीलंकन नागरिक ३३ वर्षीय मोहम्मद आसन अललदिन छन् । उनीहरुबाट ४ किलो १२५ ग्राम गाँजा बरामद भएको छ ।
उनीहरु नेपाल एयरलाइन्सको उडानमार्फत बैंककबाट काठमाडौं आएका थिए । पक्राउ परेका दुबै जनालाई कारबाहीका लागि लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वर पठाइएको छ ।
