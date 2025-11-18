+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

80/4 (11.6)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

कर्णाली याक्स 2025

80/4(11.6)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
80/4 (11.6)
VS
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

थाइल्याण्डदेखि गाँजा लिएर आएका २ विदेशी विमानस्थलमा पक्राउ

पक्राउ पर्नेमा मलेसियन नागरिक बाचा मुरुगन श्रीलंकन नागरिक ३३ वर्षीय मोहम्मद आसन अललदिन छन् । उनीहरुबाट ४ किलो १२५ ग्राम गाँजा बरामद भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १६:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • थाइल्याण्डको बैंककबाट गाँजा लिएर आएका मलेसियन बाचा मुरुगन र श्रीलंकन मोहम्मद आसन अललदिनलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ गरिएको छ।
  • उनीहरुबाट ४ किलो १२५ ग्राम गाँजा बरामद भएको छ र दुबैलाई लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वर पठाइएको छ।
  • उनीहरु नेपाल एयरलाइन्सको उडानमार्फत बैंककबाट काठमाडौं आएका थिए।

१४ मंसिर, काठमाडौं। थाइल्याण्डको बैंककदेखि गाँजा लिएर आएका दुई विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा मलेसियन नागरिक बाचा मुरुगन श्रीलंकन नागरिक ३३ वर्षीय मोहम्मद आसन अललदिन छन् । उनीहरुबाट ४ किलो १२५ ग्राम गाँजा बरामद भएको छ ।

उनीहरु नेपाल एयरलाइन्सको उडानमार्फत बैंककबाट काठमाडौं आएका थिए । पक्राउ परेका दुबै जनालाई कारबाहीका लागि लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वर पठाइएको छ ।

गाजाँ थाइल्याण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनाव त जित्छौं, तर जनता नजागे देशमा फेरि संकट आउनसक्छ : प्रचण्ड

चुनाव त जित्छौं, तर जनता नजागे देशमा फेरि संकट आउनसक्छ : प्रचण्ड
सर्लाहीबाट सवै निर्विरोध, राधिका खतिवडा पनि बनिन् प्रतिनिधि

सर्लाहीबाट सवै निर्विरोध, राधिका खतिवडा पनि बनिन् प्रतिनिधि
रास्वपासँगको एकतापछि रञ्जु दर्शना- बिलाउन होइन, मिलाउन आएका हौं

रास्वपासँगको एकतापछि रञ्जु दर्शना- बिलाउन होइन, मिलाउन आएका हौं
रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा (तस्वीरहरू)

रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा (तस्वीरहरू)
हेटौंडा सडक विस्तार : ५३१ घरटहरा भत्काइने

हेटौंडा सडक विस्तार : ५३१ घरटहरा भत्काइने
रास्वपा र विवेकशील साझाबीच एकता घोषणा, ५ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर

रास्वपा र विवेकशील साझाबीच एकता घोषणा, ५ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित