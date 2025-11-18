सर्लाहीबाट सवै निर्विरोध, राधिका खतिवडा पनि बनिन् प्रतिनिधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमाले सर्लाहीबाट सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि चार वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट सर्वसम्मत निर्विरोध चयन भएका छन्।
- सर्वसम्मति जुटाउन सहजीकरण समितिले लामो छलफल गरी आकांक्षीहरुबीच सहमति जुटाएको जनाइएको छ।
- अधिवक्ता राखिका खतिवडा सर्लाही–२ बाट महिला क्लस्टरको प्रतिनिधि बनेकी छन् र उनले गलत अभियोजनका पीडितको पक्षमा वकालत गरेकी छन्।
१४ मंसिर, सर्लाही । नेकपा एमाले सर्लाहीबाट सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्विरोध चयन भएका छन् ।
चार वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट खुला, महिला, युवा र दलित तर्फका प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका हुन् ।
सर्वसम्मति जुटाउनलाई सहजीकरण समिति बनाएर अधिकार दिइएको थियो ।
उक्त समितिले लामो छलफल गरेर आकांक्षीहरुबीच सहमति जुटाएको जनाइएको छ ।
सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन हुँदा अधिवक्ता राधिका खतिवडा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि परेकी छन् ।
गलत अभियोजनका पीडित र आर्थिक अवस्था कमजोर बनेका पीडितहरुको पक्षमा वकालत गरेर खतिवडाले आफ्नो परिचय बनाएकी छन् ।
उनी सर्लाही–२, बाट महिला क्लस्टरबाट प्रतिनिधि बनेकी हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4