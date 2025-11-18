+
सर्लाहीबाट सवै निर्विरोध, राधिका खतिवडा पनि बनिन् प्रतिनिधि

सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन हुँदा अधिवक्ता राखिका खतिवडा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि परेकी छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १६:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले सर्लाहीबाट सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि चार वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट सर्वसम्मत निर्विरोध चयन भएका छन्।
  • सर्वसम्मति जुटाउन सहजीकरण समितिले लामो छलफल गरी आकांक्षीहरुबीच सहमति जुटाएको जनाइएको छ।
  • अधिवक्ता राखिका खतिवडा सर्लाही–२ बाट महिला क्लस्टरको प्रतिनिधि बनेकी छन् र उनले गलत अभियोजनका पीडितको पक्षमा वकालत गरेकी छन्।

१४ मंसिर, सर्लाही । नेकपा एमाले सर्लाहीबाट सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्विरोध चयन भएका छन् ।

चार वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट खुला, महिला, युवा र दलित तर्फका प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका हुन् ।

सर्वसम्मति जुटाउनलाई सहजीकरण समिति बनाएर अधिकार दिइएको थियो ।

उक्त समितिले लामो छलफल गरेर आकांक्षीहरुबीच सहमति जुटाएको जनाइएको छ ।

सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन हुँदा अधिवक्ता राधिका खतिवडा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि परेकी छन् ।

गलत अभियोजनका पीडित र आर्थिक अवस्था कमजोर बनेका पीडितहरुको पक्षमा वकालत गरेर खतिवडाले आफ्नो परिचय बनाएकी छन् ।

उनी सर्लाही–२, बाट महिला क्लस्टरबाट प्रतिनिधि बनेकी हुन् ।

राधिका खतिवडा सर्लाही
