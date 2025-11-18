एनआरएनएलाई पार्टीको नबनाइदिनुहोला : सञ्चारमन्त्री खरेल

१४ मंसिर, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई राजनितिक दलको नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले एनआरएनएका नेताहरू पार्टीको बन्दा समस्या भएको बताएका हुन् ।
‘पार्टीको एनआरएन नबनाइदिनुहोला । एनआरएनएलाई समग्र गैरआवासीय नेपालीको र नेपाली जनताको, यो राष्ट्रको समग्र हितमा राख्नुहोला । पार्टीभन्दामाथी तपाईहरू उठ्दिनुभयो भने त्यो सम्भव छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने ।
उनले एनआरएनएका अभियन्ताहरू राजनितिक दलमा आवद्ध हुँदा संस्थाको गरिमा नै पछिल्लो समय खस्किँदै गएको बताए ।
स्थापनाकालको एनआरएनएको जस्तो गरिमा हाल नभएको उनको भनाइ छ । एनआरएनएलाई राजनीतिक दल र राजनितिमुक्त बनाउने अवसर यही भएको पनि बताए ।
‘नेपालमा गैरआवासीय नेपाली संघ भन्ने बित्तिकै यस्तो ओज, यस्तो गरिमा, यस्तो गहकिलोपन, यस्तो विश्वास, सम्मान यहाँहरूले कायम गनुभएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो खस्किँदै गयो,’ उनले भने, ‘त्यो किन खस्कियो भन्दाखेरी एनआरएनएका अधिकांश नेता र अधिकांश गुटहरू राजनितिक दलका गुट र नेता भए । फलानो राजनितिक दलका एनआरएन, फलानो राजनितिक दलका एनआरएन भयो । तपाईंहरू चोइटिनु भयो, तपाईहरूको गरिमा नै स्खलित हुँदै गयो । अब एउटा ठूलो अवसर आएको छ ।’
उनले गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था, गैरआवासीय नेपाली नागरिकत्ता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका बारेमा सरकार गम्भिर रहेको पनि बताए ।
