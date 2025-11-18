+
प्रलोपाले निर्वाचनका लागि सन्तोष परियारको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १५:४५
१४ मंसिर, काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले चुनावमा उम्मेदवारको आधिकारिकताका लागि अध्यक्ष परिषद्‍मा रहेका सन्तोष परियारको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ ।

प्रलोपाको अध्यक्ष परिषद्‍मा पाँच जना छन् । तर निर्वाचन प्रयोजनका कामका लागि एक जनाको हस्ताक्षर आवश्यकता पर्ने भएकाले परियारलाई तोकेको हो ।

पार्टीले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहने व्यक्तिहरूको नाम पनि अद्यावधिकका लागि पठाएको छ । यो पार्टीले चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसकेको छ ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपा सन्तोष परियार
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
