प्रलोपाले ‘एन्टिकरप्सन युथ फोर्स’ बनाउने  

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाशक्ति अर्थात् एन्टिकरप्शन युथ फोर्स बनाउने भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते १६:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाशक्ति 'एन्टिकरप्शन युथ फोर्स' गठन गर्ने भएको छ।
  • पार्टीले यो फोर्समार्फत भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, बलात्कारी, मानव बेचबिखानलगायतको सामाजिक बहिष्कार अभियान चलाउनेछ।
  • डा. बाबुराम भट्टराईले स्थापना गरेको जसपा (नयाँ शक्ति), रास्वपा परित्याग गरेका सन्तोष परियार नेतृत्वको टोलीसँग पार्टीले एकता घोषणा गरेको छ।

७ मंसिर, काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाशक्ति अर्थात् ‘एन्टिकरप्शन युथ फोर्स’ बनाउने भएको छ ।

सुशासनको सुनिश्चितता बिना कुनै पनि देशमा न्याय र विकास हासिल भएको छैन । त्यसकारण, हामी पार्टीभित्र सुशासनको उच्चतम अभ्यास गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्न अग्रसर हुनेछौं ।

‘देशमा सुशासन हासिल गर्न मुलतः युवाको अगुवाईमा ‘भ्रट्राचार विरुद्ध युवाशक्ति (एन्टिकरप्सन युथ फोर्स)’ गठन गरिने छ,’ आइतबार आयोजित पार्टी एकता समारोहमा प्रस्तुत पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धता मस्यौदामा भनिएको छ ।

यो फोर्सले भ्रष्ट लगायतविरुद्ध सामाजिक बहिष्कार अभियान चलाउने प्रलोपाले उल्लेख गरेको छ ।

‘यो फोर्सले भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, बलात्कारी, मानव बेचबिखान, गुण्डार्दी लगायतको क्रिमिनल प्रोफाइल तयार गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा एक्पोज अभियान सञ्चालन गर्ने, सामाजिक बहिष्कार अभियान चलाउनेलगायत सुशासनका क्षेत्रमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मकदेखि आवश्यकताअनुसार जुझारु कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आइतबार डा. बाबुराम भट्टराईले स्थापना गरेको र हाल दुर्गा सोबले नेतृत्व गरेको जसपा (नयाँ शक्ति), जनार्दन शर्माको पहलमा स्थापना गरिएको र हाल सुदन किराँतीले नेतृत्व गरेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र रास्वपा परित्याग गरेका विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तोष परियार नेतृत्वको टोली लगायतसँग एकता घोषणा गरिएको छ ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी
