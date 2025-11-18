+
कोशी अस्पताल भवन निर्माणको गति सुस्त, मन्त्री कुलमानले गरे निरीक्षण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १६:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कोशी अस्पतालको निर्माणाधीन दुईवटा भवनको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ।
  • कोशी अस्पतालको ५०० शैयाको मेडिकल भवनको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत रहेको छ र ठेक्का सम्झौताको म्याद १२ पुसमा सकिँदैछ।
  • २५९ शैयाको भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत छ र निर्माण व्यवसायीले ठेक्का म्याद थप गर्न निवेदन पेश गरेको छ।

१४ मंसिर, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कोशी अस्पतालको निर्माणाधीन भवनको निरीक्षण गरेका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय मोरङमार्फत ७५९ शैयाको दुईवटा भवन निर्माणाधीन छन् । मन्त्री घिसिङले निर्माणाधीन भवनको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, अस्पताल प्रशासन र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरे ।

जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण प्रगति अपेक्षाकृत हुन नसकेकाले जनशक्ति थप गरी तीन सिफ्टमा काम गर्न र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई घिसिङले निर्देशन दिए ।

उनले निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने र काममा लापरबाही गरेको फेला परेमा जिम्मेवार सबैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । अस्पताल प्रशासनकातर्फबाट भवन तयार नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भइरहेकाले निर्माणमा विशेष ध्यान दिन मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरिएको थियो ।

कोशी अस्पतालको ५०० शैयाको मेडिकल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत रहेको छ । उक्त भवन निर्माणका लागि पुस २०७९मा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी १२ पुसमा सकिँदैछ । निर्माण व्यवसायीलाई ७४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

यसैगरी, ईसीयू, सर्जिकल, न्यूरो सेवा उपलब्ध गराउन २५९ शैयाको भवन निर्माणका लागि असार २०७८मा रमण भूमि बीआईपीएल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत छ । यसअघि थप भइ गरिएको सम्झौताको म्याद गत कात्तिकमै सकिएको छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का समझौताको म्याद थप गर्न निवेदन पेश गरेको छ ।

ठेक्का सम्झौता रकम ३८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई १६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

कोशी अस्पताल
