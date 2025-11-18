हुलास फिनसर्भले आईपीओ जारी गर्ने, साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेजको वार्षिक साधारणसभा भिभान्त होटलमा सम्पन्न भएको छ।
- सभाले सार्वजनिक सेयर निष्कासन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ।
- सभाले लेखापरीक्षकको नियुक्ति, सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पुनर्नियुक्ति र सेयरधनी प्रतिनिधिको मनोनयन अनुमोदन गरेको छ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कर्जा प्रदायक कम्पनी हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेजको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ ।
भिभान्त होटलमा सम्पन्न सभाले सार्वजनिक सेयर निष्कासन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा नाफा–नोक्सान, नगद प्रवाह विवरण सहितका वित्तीय प्रतिवेदनहरूमाथि विस्तृत छलफल गरी सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
यस्तै, सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति, सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पुनर्नियुक्ति तथा सभाको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने सेयरधनी प्रतिनिधिको मनोनयनसमेत अनुमोदन गरेको छ ।
हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज लिमिटेडले आम सर्वसाधारणलाई सहज तथा शुलभ कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4