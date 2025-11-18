एमाले महाधिवेशन : मुख्यमन्त्री कार्कीका दुवै सहयोगी पराजित

१४ मंसिर, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीका दुई सहयोगी पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पराजित भएका छन् । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री कार्कीका सल्लाहकार र स्वकीय पराजित भएका हुन् ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनाल सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट र झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट मुख्यमन्त्री कार्कीका स्वकिय सचिव कमल पौडेल पराजित भए । दुवै जना युवा कोटामा उम्मेदवार बनेका थिए ।
धरान १ मा युवातर्फ दिवस बान्तवा राई ८८७ मतसहित विजयी बन्दा खनालले २५९ मत पाएका थिए । झापा क्षेत्र नम्बर ५ को युवा तर्फबाट पत्रकारसमेत रहेका युवराज पौडेल विजयी भए ।
सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट कोशी प्रदेशसभाका दुई सांसद पनि पराजित भए ।
कोशी प्रदेश सांसद रहेका रमेशकुमार बस्नेत र विजयकुमार राई पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पराजित भए । सो क्षेत्रबााट खुल्लातर्फ आसाराम चौधरी, जयकुमार राई र मुरारी सुवेदी निवार्चित भए ।
