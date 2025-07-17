+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले सुटुक्क भेटे, नभेट्न एमालेको उर्दी

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सुटुक्क भेटे पनि कार्यकर्तालाई भने पूर्वराष्ट्रपतिलाई नभेट्न नेकपा एमालेले उर्दी नै जारी गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १२:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विराटनगरमा करिब १ घण्टा भेटघाट गरेका छन्।
  • पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई अपमानित गरेको गुनासो गरेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बताए।
  • नेकपा एमालेले भण्डारीलाई सदस्यता नदिने निर्णय गरिसकेको छ र पार्टी कार्यकर्तालाई भेटघाटमा नजाने उर्दी जारी गरेको छ।

३ भदौ, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका छन् । विराटनगरमा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार राति करिब १ घण्टा भेटघाट गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पूर्वराष्टपति भण्डारीलाई भेटेको विषय गोप्य राख्न खोजिएको छ । यद्यपि, कार्कीको सचिवालयले भेटघाट अनौपचारिक भएको बताएको छ ।

भेटका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई अपमानित गरेको गुनासो गरेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न मुख्यमन्त्री कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगर, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्की र सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई पुगेका थिए ।

बिग होटलमा सामूहिक भेटपछि मन्त्रीहरू निस्किएका थिए । मुख्यमन्त्रीले भने करिब १ घण्टा वान टु वान छलफल गरेका थिए ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सुटुक्क भेटे पनि कार्यकर्तालाई भने पूर्वराष्ट्रपतिलाई नभेट्न नेकपा एमालेले उर्दी नै जारी गरेको छ ।

सोमबार विराटनगर आएकी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो १२ बजेदेखि १ घण्टा पार्टी कार्यालय पाञ्चालिकमा कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने सेड्युल छ । तर नेकपा एमाले विराटनगर इञ्चार्ज पर्शुराम बस्नेतले कुनै कार्यक्रम नभएको दाबी गर्दै त्यहाँ नजान कार्यकर्तालाई उर्दी जारी गरेका छन् ।

‘केही सामाजिक सञ्जाल, फोन र मेसेजमार्फत आज मंगलबार दिउँसो १२ बजे नेकपा एमाले जिल्ला कार्यालयमा पार्टी कार्यकर्ता भेलाको कार्यक्रम रहेको भनी प्रचार गरिएको पाइएको छ,’ उनले लेखेका छन् ।

उनले थपेका छन्, ‘नेकपा एमालेको केन्द्रीय, प्रदेश वा जिल्ला तहबाट त्यस प्रकारको कुनै पनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन । साथै, जिल्ला कार्यालय वा विराटनगर महानगरपालिकाभित्र पार्टीको कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम तय गरिएको छैन । तसर्थ, सो झुटो प्रचार प्रसारप्रति नझुक्किनु हुन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा पार्टीप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी भण्डारीलाई एमालेले सदस्यता नदिने निर्णय गरिसकेको छ । भण्डारीका विषयमा छलफल बहस नगर्न पनि मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

निर्देशनविपरीत भेटघाट कार्यक्रम राखेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पूर्वराष्ट्रपतिलाई भेट्न नजान भनेको हो । तर विराटनगर महानगरको नेतृत्वमा विद्या भण्डारी समूहको बहुमत छ ।

बहुमत पक्षले भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेपछि केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरूले स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई फोन गरेर पार्टी कार्यालय नजान उर्दी जारी गरेको भण्डारी पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।

विद्यादेवी भण्डारी हिक्मतकुमार कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

म एमालेकै कार्यकर्ता हुँ, आलोचनाबाट मुक्त छैन : विद्यादेवी भण्डारी

म एमालेकै कार्यकर्ता हुँ, आलोचनाबाट मुक्त छैन : विद्यादेवी भण्डारी
चियापसलमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

चियापसलमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
एमाले बागमती सचिवालयमा विद्याको पल्लाभारी

एमाले बागमती सचिवालयमा विद्याको पल्लाभारी
एमालेमा विद्या भण्डारीको पक्षमा खुलेका थप ३ जनालाई स्पष्टीकरण

एमालेमा विद्या भण्डारीको पक्षमा खुलेका थप ३ जनालाई स्पष्टीकरण
एमाले विराटनगर : वडामै ओली र भण्डारीको कित्ता

एमाले विराटनगर : वडामै ओली र भण्डारीको कित्ता
युवा संघबाट निलम्बनमा परेका खरेलको प्रश्न- सत्य बोल्नु अपराध हो ?

युवा संघबाट निलम्बनमा परेका खरेलको प्रश्न- सत्य बोल्नु अपराध हो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित