उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिने-नदिनेबारे छलफलमा कांग्रेस-एमाले

२६ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने कि नदिने भनेर छलफलमा जुटेको छ ।
एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालका अनुसार प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूसँग संवाद भइराखेको छ । ‘उपसभामुख प्रतिपक्षको अधिकारको विषय पनि हो । यसकारण हामी प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूसाग संवादमा छौं’, सांसद बरालले भने ।
उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीसँग संवाद भएको छ । तर, कसरी अगाडि जाने भनेर टुंगो लागेको छैन ।
एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग समेत संवादको पहल गरिराखेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले पनि आफूहरू छलफलमै रहेको जानकारी दिए । ‘उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिने वा नदिने के भयो’, भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘छलफलमै छौं । केहीबेरमा एउटा टुंगोमा पुग्छौं ।’
उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने समय आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म छ ।
यसअघि नै रास्वपाबाट सभामुख भइसकेकोले उपसभामुखमा अर्को दलको व्यक्ति हुनुपर्छ । साथै, सभामुखमा पुरुष रहेकाले उपसभामुखमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ ।
