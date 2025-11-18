कृष्णबहादुर महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : ७ करोड ७८ लाख बिगो माग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध विद्युतीय चुरोट भेपमा सुन तस्करी गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
- अख्तियारले महरा, उनका छोरा राहुल, सहसचिव अरुण पोखरेल र चार जना विदेशी नागरिकलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
- अख्तियारले ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विगो माग दाबी गरेको छ र चिनियाँ गिरोहसँगको सम्बन्ध खुलेपछि मुद्दा दायर गरेको हो।
२६ चैत,काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगले विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको अभियोगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले महरा, उनका छोरा राहुल र सहसचिव अरुण पोखरेल, चार जना विदेशी नागरिकसमेतलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले ७ करोड ७८ लाख विगो माग दाबी गरेको छ ।
नेकपाका नेता समेत रहेका महराको भेपबाट हुने सुन तस्करीमा संलग्न चिनयाँ नागरिकसँगको सम्बन्ध र कारोबार खुलेपछि अख्तियारले मुद्दा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
चिनियाँ गिरोहले २०७९ मा भेपको आवरणमा सुन भित्र्याउन खोज्दा भन्सारले पक्राउ गरेको थियो । त्यसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा महरा र उनका छोरा राहुल लगायतको संलग्नता भेटिएको थियो ।
