भक्तपुरमा बिस्का जात्रा (तस्वीरहरू)

२६ चैत, काठमाडौं । बिस्का जात्राको पूर्वसन्ध्यामा भक्तपुरमा आज विशेष साँस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
पाँचतले मन्दिर (तःमारी) परिसरमा मा श्री नाःस हैः मा बाजँ समूहको आयोजनामा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेवारी समुदायले संयुक्त रूपमा धिमे बाजासहित नृत्य प्रदर्शन गरेका थिए ।
हाकुपटासी लगाएका सयौं युवतीले धिमे बाजाको तालमा नृत्य प्रदर्शन गरेका थिए ।
पाँचतले मन्दिरका प्रत्येक तल्ला र परिसरमा रहेर उनीहरूले बाजा तथा नृत्य देखाएका थिए । सांस्कृतिक नृत्य हेर्न मानिसहरूको बाक्लो भिड लागेको थियो ।
प्रत्येक वर्ष यही ठाउँमा राखेर काठैकाठबाट बनेको प्यागोडा शैलीको भैरवनाथको रथ डोरीको सहायताले तानेर जात्रा सुरु हुने परम्परा छ ।
