भक्तपुरमा बिस्का जात्राको उल्लास (तस्वीरहरू) 

किरातीलाई पराजित गर्न सफल भएपछि लिच्छवीहरूले यो जात्रा मनाउन सुरु गरेको जानकारहरू बताउँछन् । 

विजय पराजुली विजय पराजुली
२०८२ चैत ३० गते १९:५८

३० चैत, भक्तपुर । भक्तपुर जात्रामय बनेको छ । नयाँवर्ष सुरु हुनअघि भक्तपुरमा नौ दिन आठ रातसम्म मनाइने बिस्का जात्रा मनाइन्छ । नयाँवर्षको पूर्वसन्ध्यामा अहिले बिस्काको रौनक व्यापक चलिरहेको छ ।

यहाँ बिस्काका अवसरमा विदेशका परिवार आफन्त मात्रै नभई विदेशमा रहेका आफन्त र परिवार पनि बिस्केट जात्राका लागि घर फर्कने गर्दछन् । भक्तपुर जिल्लाभरि नै बिस्का हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ । यो जात्रामा ऐतिहासिक पक्ष त छ नै, साथसाथै पूर्ण रूपमा तान्त्रिक एवं धार्मिक विधिअनुरूप मनाउने भएकाले यसको विशिष्ठ महत्त्व छ ।

परापूर्वकालमा भने बिस्का जात्रा दुई दिन मात्र मनाइने जानकारहरूको भनाइ छ  । बिस्का जात्राका भक्तपुरको थिमिमा प्राप्त नेपाल संवत् ५०० को तमसुक पत्रमा विश्व केतुलाई सम्झाउने पर्यायका रूपमा लिइन्छ । भक्तपुर टौमढीस्थित यक्ष मल्लको पालाको शिलालेखमा यसलाई विश्व जात्रा भनी उल्लेख गरिएको छ । भक्तपुरको राजदरबारमा नेपाल संवत् ८०८ र ८१८ को राजा जीतामित्र र भूपतिन्द्र मल्लको पालामा लेखिएको अभिलेखमा विस्क्यात शब्द उल्लेख रहेको रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

बिस्का जात्राको मूल जात्रा भनेकै चैत्र महिनाको अन्तिम दिन विश्वकेतुसहित योसीं द्य:(लिंगां) उठाइ त्यसमा एक जोडा ध्वजा फहराउनु अनि वैशाख सक्रान्तिको दिन उक्त योसीं ढाल्नुलाई मानिन्छ ।

सोहीअनुसार अहिले साँझ भक्तपुरमा लिंगो खडा गरेर ध्वजा फहराइएका छन् ।

किरातीलाई पराजित गर्न सफल भएपछि लिच्छवीहरूले यो जात्रा मनाउन सुरु गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

तस्वीरहरू

 

बिस्का जात्रा भक्तपुर
लेखक
विजय पराजुली

आर्थिक ब्युरोमा  कार्यरत पराजुली बैंक तथा वित्त विषयमा कलम चलाउँछन् ।

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

