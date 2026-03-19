सिरहा कुटपिट प्रकरण : मेयर नवीनकुमार यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालबाट पक्राउ पुर्जी मागेको थियो । प्रशासनले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।

सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ चैत २६ गते २१:००

२६ चैत, सिरहा । सिरहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख नवीनकुमार यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । कर्मचारीमाथि कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मेयर यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।

चैत २३ गते कार्यालय सहयोगी ५० वर्षीय रामशरण यादवमाथि हाजिरी गरिरहेका बेला मेयर यादवले गालीगलौज गर्दै लात्ती र मुक्का प्रहार गरेको आरोप छ ।

सो घटनापछि पीडितले मेयर यादवलाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । घटनापछि कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् । नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित छ ।

उजुरीका आधारमा बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पक्राउ पुर्जी मागेको थियो । प्रशासनले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वासुदेव पाठकले अदालतबाट पक्राउ अनुमति पाएको पुष्टि गरे ।

कुटपिटका कारण कार्यालय सहयोगी यादवकोे छातीका तीनवटा हड्डी भाँचिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालबाट उपचारपछि घर फर्किसकेको बुझिएको छ ।

प्रहरीले मेयर यादव हाल सम्पर्कबाहिर रहेको र उनको खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ । ‘उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, हामी खोजिरहेका छौं,’ एसपी पाठकले भने ।

घटनापछि आक्रोशित बनेका नगरपालिकाका कर्मचारी सोही दिनदेखि कार्यालयमै धर्ना दिइरहेका छन्, जसका कारण कार्यालयको सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा ठप्प छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले पीडितको नि:शुल्क उपचार, उचित क्षतिपूर्ति, नगर प्रमुखमाथि कडा कानुनी कारबाही तथा कर्मचारीहरूले आत्मसम्मानपूर्वक काम गर्न पाउने सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

मेयर नवीनकुमार यादव सिरहा कुटपिट प्रकरण सिरहा नगरपालिका
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

