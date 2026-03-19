सिंहदरबारमा अनावश्यक भिडभाड नगर्न रास्वपाको निर्देशन

२७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आफ्ना सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सिंहदरबारमा अनावश्यक भिडभाड नगर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले अनावश्यक रूपमा सिंहदरबारमा नजान र भिडभाड नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
अत्यावश्यक काम भएमा मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य मन्त्रालयमा जान रास्पपाले केन्द्रीय सदस्य, सांसद र पार्टीका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै सभापति लामिछानेले आफन्त र साथीभाइलाई नियुक्ति दिलाउन नलाग्न पनि मन्त्री र सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए ।
