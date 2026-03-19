सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट स्थानीय सेवा ऐन संशाेधनसहित पारित

- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थानीय सेवा गठन तथा संशोधन (पहिलो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
- सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले पेश गरेको विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो।
- सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पेश गरेको प्रदेश सभा सदस्यले लगाउने प्रतिक चिन्ह निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत पारित भएको छ।
२७ चैत, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा संशाेधन (पहिलाे संशाेधन)विद्येयक सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
शुक्रबार बसेकाे प्रदेश सभाकाे बैठकले सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले पेश गरेकाे प्रस्ताव सभाबाट छलफलपछि सर्वसम्मत पारित गरिएकाे हाे ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल सम्पन्न भएर आएको प्रतिवेदन हुबहु पारित गरिएको छ ।
यस्तै, सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
उक्त विद्येयकमाथि सांसदहरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका छन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पेश गरेकाे प्रदेश सभा सदस्यले लगाउने प्रतिक चिन्ह (लोगो) निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
