सुदूरपश्चिम : प्रदेश प्रमुख-मुख्यमन्त्री भेट, वैशाख १७ मा प्रदेशसभा अधिवेशन

१२ वैशाख, काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुुर शाहले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । शनिबार प्रदेश प्रमुख निवास पुगेर मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश प्रमुखसँग शिष्टाचार भेट गर्दै समसमायिक राजनीतिबारे छलफल गरेका हुन् ।
सोही क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन आह्वानका विषयमा पनि कुराकानी गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री शाहले वैशाख १७ गते बिहीबार अपराह्न ४ बजेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेका छन् ।
