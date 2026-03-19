ह्वाट्सएपमा अब ‘च्याट’ लिस्टको माथि नै देखिनेछ स्ट्याटस अपडेट

ह्वाट्सएपले आफ्नो ‘स्ट्याटस’ फिचरलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन नयाँ डिजाइनको परीक्षण सुरु गरेको छ।  

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १७:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ह्वाट्सएपले आफ्नो 'स्ट्याटस' फिचरलाई मुख्य च्याट लिस्टको माथिल्लो भागमा देखिने नयाँ डिजाइनको परीक्षण सुरु गरेको छ।
  • यो नयाँ सुविधा एन्ड्रोइड र आईओएसका बिटा भर्सनहरूमा उपलब्ध छ र प्रयोगकर्ताले पुल-डाउन गरेर स्ट्याटस हेर्न सक्नेछन्।
  • मेटाले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपमा स्टोरी फर्म्याटलाई एकै प्रकारको बनाउने रणनीतिअन्तर्गत यो परिवर्तन ल्याएको हो।

२७ चैत, काठमाडौं ।  ह्वाट्सएपले आफ्नो ‘स्ट्याटस’ फिचरलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन नयाँ डिजाइनको परीक्षण सुरु गरेको छ।

इन्स्टाग्रामको ‘स्टोरी’ फर्म्याट जस्तै देखिने यो नयाँ सुविधा अब प्रयोगकर्ताको मुख्य ‘च्याट’ लिस्टको माथिल्लो भागमा उपलब्ध हुनेछ।

‘डब्लु ए बिटा इन्फो’ का अनुसार, एन्ड्रोइड र आईओएस (iOS) दुवैका बिटा भर्सनहरूमा यो फिचरका संकेतहरू देखिएका छन्।

यसअघि स्ट्याटस हेर्नका लागि छुट्टै ‘अपडेट्स’ ट्याबमा जानुपर्ने बाध्यता थियो, तर अब मुख्य च्याट स्क्रिनबाटै साथीभाइका अपडेटहरू हेर्न सहज हुनेछ।

यसरी काम गर्नेछ नयाँ स्ट्याटस ट्रे

  • पुल-डाउन फिचर: यो सुविधा च्याट लिस्टमा सधैँ देखिने छैन। टेलिग्रामको ‘स्टोरीज’ जस्तै प्रयोगकर्ताले च्याट लिस्टलाई माथिबाट तलतिर तान्दा (Pull down) मात्र स्ट्याटसको काउरोसेल (Carousel) देखा पर्नेछ।

  • प्राथमिकताको आधारमा वर्गीकरण: ह्वाट्सएपले प्रयोगकर्ताले सबैभन्दा बढी कुराकानी गर्ने सम्पर्क व्यक्तिहरूका स्ट्याटसलाई सुरुमा देखाउनेछ। यसले गर्दा सान्दर्भिक अपडेटहरू छिटो हेर्न सजिलो हुनेछ।

  • इन्स्टाग्राम जस्तै अनुभव: यो इन्टरफेस धेरै हदसम्म इन्स्टाग्रामको स्टोरी ट्रे जस्तै देखिनेछ। यसमा आफ्नै स्ट्याटस राख्नका लागि छुट्टै सर्टकट र अन्त्यमा ‘म्युट’ गरिएका स्ट्याटसहरू हेर्ने ठाउँ रहनेछ।

ह्वाट्सएपले यो फिचरलाई अझै सार्वजनिक रूपमा रोलआउट भने गरिसकेको छैन।

हाल यो परीक्षणको चरणमा रहेको र केही समयपछि विश्वभरका प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। मेटाले आफ्ना सबै प्लेटफर्महरू (फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप) मा स्टोरी फर्म्याटलाई एकैनासको बनाउने रणनीति अन्तर्गत यो परिवर्तन ल्याएको हो।

ह्वाट्सएप
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

