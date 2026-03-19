+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दुई दिनको सार्वजनिक बिदामा समेत अदालतहरूमा वैकल्पिक व्यवस्था

सर्वोच्च अदालतले दुई दिनको सार्वजनिक बिदामा पनि अत्यावश्यक सेवाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न मातहतका अदालतहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १९:४६

२७ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई दिनको सार्वजनिक बिदामा पनि अत्यावश्यक सेवाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न मातहतका अदालतहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको पूर्ण बैठक(फूल कोर्ट)ले २४ घण्टाभन्दा लामो अवधि बिदा भएमा वा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा भएमा समेत अत्यावश्यक सेवाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नू भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पूर्जीको अनुमति, जरुरी पक्राउ पूर्जीको स्वीकृति तथा हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि पेश हुने मुद्दाको निकासाका लागि यस्तो व्यवस्था गर्नू भनेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २०(३) मा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने’ बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर शनिबार र आइतबारको विदाले त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थाको परिपत्र गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त परिपत्र देशभरका उच्च अदालतहरु र मातहतका इजलास, विशेष अदालत र सबै न्यायाधीकरणहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी प्रशासकीय अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल अदालत लगायतका विशिष्ठीकृत अदालतले पनि उक्त परिपत्रको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले गत आइतबार निर्णय गरेको व्यवस्था अनुसार, अब सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म विहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म कार्यालय समय हुनेछ भने शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युनिटी लाइफ ठगी : फरार सञ्चालक महेन्द्र केसी पक्राउ

ओली-लेखकबारे सर्वोच्चको आदेशको अर्थ के हो ?

कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद : सर्वोच्चमा आज पेसी

सर्वोच्चको प्रश्न- लेखकलाई जरुरी पुर्जी थमाएर पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन ?

भारतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला- धर्म परिवर्तन गरे जातिगत आरक्षण सुविधा नपाउने

सर्वोच्च अदालतले मगाएको महान्यायाधिवक्ताको दोस्रो निर्णयमा के छ ? 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित