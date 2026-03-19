News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकाले चार्टर विमानमार्फत ३५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको छ, जसमा अवैध बाटोबाट गएका १२ र विद्यार्थी भिसामा गएका २ जना छन्।
- डिपोर्ट हुनेहरूलाई विभिन्न नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा अमेरिकाले नियन्त्रणमा लिएर फर्काएको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले बताए।
- पछिल्लो दुई महिनामा अमेरिकाबाट २ सय बढी नेपाली डिपोर्ट भइसकेका छन् र ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालपछि आप्रवासीमाथि कडाइ बढेको छ।
२८ चैत, काठमाडौं । अमेरिकाले एकैपटक ३५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको छ ।
३५ जना नेपालीलाई चार्टर विमानमार्फत अमेरिकाले डिपोर्ट गरिदिएको विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख नरहरी घिमिरेले जानकारी दिए । घिरिमेरका अनुसार, गत ७ अप्रिल (चैत २४, मंगलबार) उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका हुन् ।
डिपोर्ट हुनेहरूमा अवैध बाटोबाट गएका १२ जना, विद्यार्थी भिसामा गएका २ जना रहेका छन् ।
मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीका अनुसार, अन्यलाई भने विभिन्न नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा अमेरिकाले डिपोर्ट गरिदिएको हो ।
पछिल्लो दुई महिनामा अमेरिकाबाट २ सय बढी नेपालीहरू डिपोर्ट भइसकेका छन् ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता अमेरिकाबाट पटकपटक नेपालीहरू डिपोर्ट हुँदै आएका छन् ।
ट्रम्पले पछिल्लोपटक सत्ता सम्हालेपछि अमेरिका सरकारले आप्रवासीहरुमाथि कडाइ गर्दै आएको छ । भिसा प्रक्रिया पूरा नगरेका, भिसा अवधिभन्दा बढी समय बसेका र चालचलन राम्रो नभएकाहरुलाई अमेरिकाले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूकै देश फर्काउने गरेको छ । अमेरिकाले कतिपय देशका नागरिकहरूलाई हतकडी र नेल लगाएर फर्काएका समाचारहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
