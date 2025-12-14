+
विद्यार्थी भिसा र डेढ करोड बुझाएर अमेरिका गएका पनि डिपोर्ट

ती विद्यार्थीलाई ओभर स्टे भनेर डिपोर्ट गरिएको पाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ७ गते १६:५५

७ माघ, काठमाडौं । अमेरिकाले एकै दिन ८० नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरेको छ । मंगलबार चाटर्ड विमानमार्फत ८० जना नेपालीलाई अमेरिकाले काठमाडौं ल्याएर छाडेको हो ।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालका अनुसार डिपोट हुनेहरुमा ७९ जना पुरुष र एक महिला छन् । डिपोर्ट भएकाहरुमा केहीको कागजात नभेटिएको, गैरकानुनीमा रुपमा बसेको, अमेरिकाको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेकाहरु रहेका छन् ।

डिपोर्ट हुनेमध्ये एक जना विद्यार्थी भिसामा अमेरिका पुगेका व्यक्ति पनि रहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले बताए । ती विद्यार्थीलाई ओभर स्टे भनेर डिपोर्ट गरिएको पाइएको उनले बताए ।

बाँकी भने अवैध बाटोबाट अमेरिका जानेहरु रहेको पंगेनीले बताए । यसरी अमेरिका छिर्नेहरूले डेढ करोड रुपैयाँसम्म बुझाएको पाइएको पगेनी बताउँछन् । ‘फिर्ता भएका केही व्यक्तिहरुले डेढ करोडसम्म बुझाएर अवैध बाटो हुँदै अमेरिका गएको देखिएको देखिएको छ’ एसएसपी पंगेनीले भने ।

ब्युरोका अधिकारीहरुले उनीहरुसँग सोधपुछ गरेर परिवारका जिम्मा लगाएका छन् । कोही कसैले गैरकानुनी रुपमा अमेरिका पठाएको भए उजुरी दिन पनि ब्युरोले उनीहरुसँग अनुरोध गरेको छ ।

