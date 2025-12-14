+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हतियार बुझाउन सिरहा प्रशासनको निर्देशन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ७ गते १६:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहा जिल्ला प्रशासनले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत हातहतियार बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
  • सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले माघ २१ गतेभित्र हातहतियार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने जानकारी दिनुभएको छ।
  • निर्देशनको पालना नगर्नेको हातहतियार कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

७ माघ, सिरहा । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सिरहा प्रशासनले हतियार बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सिरहा जिल्ला प्रशासनले व्यक्तिगत हातहतियार बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालद्वारा सुचना जारी गरेर जिल्लाभित्र व्यक्तिगत रूपमा राखिएका हातहतियार तथा खरखजाना माघ २१ गतेभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहामा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ ।

निर्वाचनपछि ती हातहतियार फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले जानकारी दिए । निर्देशनको पालना नगर्ने व्यक्तिहरूको हातहतियार कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

सिरहा प्रशासन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विद्यार्थी भिसा र डेढ करोड बुझाएर अमेरिका गएका पनि डिपोर्ट

विद्यार्थी भिसा र डेढ करोड बुझाएर अमेरिका गएका पनि डिपोर्ट
दाङ १ मा प्रमुख दलका ४ उम्मेदवार एउटै पालिकाका

दाङ १ मा प्रमुख दलका ४ उम्मेदवार एउटै पालिकाका
रास्वपाले प्रत्यक्षमा उठाएका यी हुन् १७ महिला उम्मेदवार

रास्वपाले प्रत्यक्षमा उठाएका यी हुन् १७ महिला उम्मेदवार
जब युरोपले आफ्नो सुरक्षाको साँचो अमेरिकालाई सुम्पियो

जब युरोपले आफ्नो सुरक्षाको साँचो अमेरिकालाई सुम्पियो
निर्वाचन देखाएर काम नरोक्नुस् : मुख्यमन्त्री कँडेल

निर्वाचन देखाएर काम नरोक्नुस् : मुख्यमन्त्री कँडेल
‘आबाट आमा’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर : बहुरुपी प्रेम र आध्यात्मिक सन्देशको कथा

‘आबाट आमा’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर : बहुरुपी प्रेम र आध्यात्मिक सन्देशको कथा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित