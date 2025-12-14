+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपाले प्रत्यक्षमा उठाएका यी हुन् १७ महिला उम्मेदवार

रास्वपाले कोशीमा ५, मधेश र बागमतीमा ४/४ जना महिला उम्मेदवार बनाएको छ ।

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ७ गते १६:४०

७ माघ, काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधि सभाको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आसन्न चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ १६ महिला उम्मेदवार बनाएको छ ।

रास्वपाले कोशीमा ५, मधेश र बागमतीमा ४/४ जना महिला उम्मेदवार बनाएको छ ।

गण्डकी र सुदूरपश्चिमा १/१ र कर्णालीमा २ जना महिला रास्वपाको उम्मेवार बनेका छन् । लुम्बिनीमा भने रास्वपाबाट महिला उम्मेदवार बन्न सकेनन् ।

कोशीका २८ क्षेत्रमा सुनसरीमा १ झापा र मोरङबाट २/२ जना उम्मेदवार बनेका छन् । पूर्व उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई झापा–२ बाट उम्मेदवार बनाइएको छ । झापा–१ बाट यसअघि समानुपातिक सांसद रहेकी १ निशा डाँगीलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

सुनसरी–१ मा सरिन तामाङलाई रास्वपाले उम्मेदवार बनाएको छ । उनी गत निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी हुन् । मोरङ–५ मा आशा झा र मोरङ ६ मा रुविना आचार्यलाई रास्वपाले उम्मेदवार बनाएको छ ।

मधेशका ३२ क्षेत्रमा चार जना महिलालाई रास्वपाले उम्मेदवार बनाएको छ । मधेशबाट रास्वपाले उम्मेदवार बनाएका महिलाहरुमा सप्तरी–१ मा पुष्पा चौधरी, धनुषा–१ मा किशोरी साह, महोत्तरी ४ मा गौरीकुमारी यादव र सर्लाही–१ मा नितिमा कार्की छन् ।

३३ क्षेत्र रहेको बागमती पनि रास्वपाबाट ४ महिलालाई रास्वपाले उम्मेदवार बनाएको छ । सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङ धादिङ–१ बाट प्रतिस्पर्धी बनेकी छन् । काठमाडौं–१ मा रञ्जु दर्शना उम्मेदवार बनिन् । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको सूचीबाट हटाएर उनलाई प्रत्यक्षको उम्मेदवार बनाइएको छ । गत निर्वाचनमा काठमाडौं–२ मा निर्वाचित सोविता गौतमले चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनिन् ।

१८ निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीमा रास्वपाबाट एकजना मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने विना गुरुङ बनेकी छन् । उनलाई कास्की –३ बाट उम्मेदवार बनाइएको छ । १२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णालीमा हुम्लामा टासी ल्हाजोम र जुम्लामा विनिता कठायत उम्मेदवार बनेका छन् । वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत टासीको नाम समानुपातिकको सूचीबाट हटाएर प्रत्यक्षमा उठाइएको हो । विघटित संसदमा समानुपातिक सांसद रहेकी कठायत प्रत्यक्षमा उठेकी छन् ।

१६ क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा रास्वपाबाट सुदूरपश्चिममा कैलाली–१ बाट कोमल ज्ञवाली उम्मेदवार बनिन् । २६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको लुम्बिनीमा भने महिला उम्मेदवार उठाइएन ।

उम्मेदवार निर्वाचन प्रतिनिधिसभा रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यी पाँच उम्मेदवारविरुद्ध आयोगमा पर्‍यो उजुरी

यी पाँच उम्मेदवारविरुद्ध आयोगमा पर्‍यो उजुरी
दलितप्रति अनुदार ठूला दल

दलितप्रति अनुदार ठूला दल
रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवार, मुस्ताङ र मनाङमा कम

रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवार, मुस्ताङ र मनाङमा कम
कर्णालीमा नेकपाका उम्मेदवार : ठेकेदार, विज्ञ र केही नयाँ अनुहार

कर्णालीमा नेकपाका उम्मेदवार : ठेकेदार, विज्ञ र केही नयाँ अनुहार
डोल्पामा हुनेछ सहोदर दाजुभाइबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा

डोल्पामा हुनेछ सहोदर दाजुभाइबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा
कांग्रेस, रास्वपा र राप्रपाबाहेक प्युठानका प्रमुख दलले टुंग्याए उम्मेदवार

कांग्रेस, रास्वपा र राप्रपाबाहेक प्युठानका प्रमुख दलले टुंग्याए उम्मेदवार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित