+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस, रास्वपा र राप्रपाबाहेक प्युठानका प्रमुख दलले टुंग्याए उम्मेदवार

नेकपा एमालेबाट सूर्य थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट कृष्णध्वज खड्का र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तिलक जिसी उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखिएको श्रम संस्कृति पार्टीबाट गोविन्द गिरी, नेपाली जनता दलबाट विमल पोख्रेल र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट श्याम गहतराज चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

0Comments
Shares
सलिम मिया सलिम मिया
२०८२ माघ ५ गते १०:०५

५ माघ, प्युठान । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्युठानमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाहेकका प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेदवार टुंग्याएका छन् ।

एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्युठानमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय जनमोर्चासहित ६ वटा दलले उम्मेदवार सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेस र रास्वपाले भने हालसम्म उम्मेदवार घोषणा गरेका छैनन् ।

नेकपा एमालेबाट सूर्य थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट कृष्णध्वज खड्का र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तिलक जिसी उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखिएको श्रम संस्कृति पार्टीबाट गोविन्द गिरी, नेपाली जनता दलबाट विमल पोख्रेल र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट श्याम गहतराज चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनका बाबजुद उनले ५ हजार ३०४ मतको अन्तरसहित ४१ हजार ११८ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । उनी देशभर ४० हजारभन्दा बढी मत ल्याएर जित्ने १० सांसदभित्र पर्छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट टिकट पाएका कृष्णध्वज खड्का लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअर्थ तथा सहकारीमन्त्री हुन् । उनी सालिन र अनुभवी नेताका रूपमा परिचित छन् ।  तर, अर्का आकांक्षी डा. भोजविक्रम बुढामगरले खड्कालाई टिकट दिएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

उता, नेकपा एमाले प्युठानका अध्यक्ष विजय विराज विष्टले पार्टीले उम्मेदवार टुंग्याइसकेको भन्दै निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर लाग्न कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन् ।

माघ ६ गते मंगलबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । खलंगास्थित डिभिजन वन कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । कार्यालयले आइतबार सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकसमेत सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

उम्मेदवार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गण्डकीमा एमालेका १८ उम्मेदवार : पृथ्वीसुब्बादेखि चक्रे मिलनसम्म

गण्डकीमा एमालेका १८ उम्मेदवार : पृथ्वीसुब्बादेखि चक्रे मिलनसम्म
०७९ मा पराजित दुवै उम्मेदवारलाई एमालेले बनायो सिन्धुलीमा पुन: उम्मेदवार

०७९ मा पराजित दुवै उम्मेदवारलाई एमालेले बनायो सिन्धुलीमा पुन: उम्मेदवार
बागमतीमा एमालेले टुंग्यायो २८ उम्मेदवार, ५ क्षेत्रमा बाँकी

बागमतीमा एमालेले टुंग्यायो २८ उम्मेदवार, ५ क्षेत्रमा बाँकी
रास्वपाले उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदै, कहाँ को उठ्दैछन् ?

रास्वपाले उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदै, कहाँ को उठ्दैछन् ?
सदाबहार उम्मेदवार

सदाबहार उम्मेदवार
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जसपा नेपालका उम्मेदवार निष्क्रिय

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जसपा नेपालका उम्मेदवार निष्क्रिय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित