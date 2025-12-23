+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

117/7 (18.3)
Thailand Women va Nepal Women vs

Thailand Women

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal Women

117/7(18.3)
vs

Thailand Women

0/0
WC Series
Nepal Women
117/7 (18.3)
VS
Thailand Women
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

बागमतीमा एमालेले टुंग्यायो २८ उम्मेदवार, ५ क्षेत्रमा बाँकी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते ९:५५
एमाले सचिवालय बैठक ।

४ माघ, हेटौंडा । नेकपा एमालेले बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका ३३ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २८ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ । ५ वटा क्षेत्रमा भने उम्मेदवार टुंगिन बाँकी रहेको छ ।

शनिबार दिउँसो बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदा बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले टिकट पाएका छन् । काठमाडौं जिल्लाको १० निर्वाचन क्षेत्रमा ६ जना उम्मेदवार तय भइसके भने ४ जना उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष अध्यक्ष ओलीले लिएका छन् ।

काठमाडौं-१ बाट मोहन रेग्मी, २ बाट मणिराम फुयाल, ३ बाट रामेश्वर फुयाल, ६ बाट अमनकुमार मास्के, ८ बाट राजेश शाक्य र १० बाट विनोद श्रेष्ठ उम्मेदवार तय भएको एमाले बागमती प्रदेश कमिटी उपसचिव भक्तकुमारी लामाले जानकारी दिइन् ।

अमनकुमार मास्के र रामेश्वर फुँयाल बागमती प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हुन् । यसैगरी, काठमाडौं–४, ५, ७ र ९ नम्बर क्षेत्रमा उम्मेदवार चयन हुन बाँकी छ ।

सिन्धुलीको १ नम्बर क्षेत्रबाट प्रदीप केसी (कटुवाल) र २ नम्बर क्षेत्रबाट मनोजजंग थापा उम्मेदवार चयन भएका छन् । केसी बागमती प्रदेशसभाका पूर्वसांसद हुन् ।

रामेछापबाट माधवप्रसाद ढुङ्गेल, दोलखाबाट पार्वत गुरुङ, सिन्धुपाल्चोक–१ बाट आङदोर्जे शेर्पा र २ नम्बर क्षेत्रबाट शेरबहादुर तामाङ उम्मेदवार तय भएका छन् । काभ्रे–१ बाट अमित लामा र २ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार तय हुन बाँकी रहेको छ ।

धादिङको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट भूमी त्रिपाठी र २ नम्बरबाट धनबहादुर घले, नुवाकोटको १ नम्बर क्षेत्रबाट बद्री मैनाली र २ नम्बर क्षेत्रबाट केशव पाण्डे, रसुवामा प्रेमबहादुर तामाङ उम्मेदवार भयन भएका छन् ।

नुवाकोटका पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका केसी र पाण्डे बागमती प्रदेश सभाका पूर्वसांसद हुन् । उनीहरु प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रीसमेत बनेका थिए ।

यसैगरी, मकवानपुरको १ नम्बर क्षेत्रबाट रामेश्वर राना र २ नम्बर क्षेत्रबाट महेश बर्तौला उम्मेदवार चयन भएका छन् । चितवनको १ नम्बर क्षेत्रबाट पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका कृष्णराज (कमल) पाठक, २ नम्बर क्षेत्रबाट अस्मिन घिमिरे र ३ नम्बर क्षेत्रबाट शंकरराज थपलिया उम्मेदवार बनेका छन् ।

ललितपुरको १ नम्बर क्षेत्रबाट चेतनाथ सञ्जेल, २ नम्बर क्षेत्रबाट प्रेमबहादुर महर्जन उम्मेदवार तय हुँदा ३ नम्बर क्षेत्रबाट भने उम्मेदवार टुंगिन बाँकी रहेको पार्टी बागमती प्रदेश कमिटी उपसचिव लामाले जानकारी दिइन ।

यसैगरी, भक्तपुरको १ नम्बर क्षेत्रबाट सोम मिश्र र २ नम्बर क्षेत्रबाट महेश बस्नेत उम्मेदवार रहेको लामाले बताइन् । मिश्र २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका थिए । मिश्र र बस्नेत पार्टी कमिटीबाट सर्वसम्मत एकल सिफारिस भएका थिए ।

उम्मेदवार नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाले उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदै, कहाँ को उठ्दैछन् ?

रास्वपाले उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदै, कहाँ को उठ्दैछन् ?
गण्डकीमा एमालेका १८ उम्मेदवार : पृथ्वीसुब्बादेखि चक्रे मिलनसम्म

गण्डकीमा एमालेका १८ उम्मेदवार : पृथ्वीसुब्बादेखि चक्रे मिलनसम्म
सदाबहार उम्मेदवार

सदाबहार उम्मेदवार
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जसपा नेपालका उम्मेदवार निष्क्रिय

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जसपा नेपालका उम्मेदवार निष्क्रिय
रास्वपाबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिन सक्ने

रास्वपाबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिन सक्ने
एमाले महाधिवेशन : यस्तो छ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली (सूची)

एमाले महाधिवेशन : यस्तो छ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली (सूची)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित