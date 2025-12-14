भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन जारी, १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रस्तुत

७ माघ, काठमाडौं। भियतनामको राजधानी हनोईमा मंगलबारदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको १४औँ महाधिवेशन सुरु भएको छ। आगामी पाँच वर्षका लागि देशको नेतृत्व र आर्थिक कार्यदिशा तय गर्ने यो महाधिवेशनलाई यस दशककै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित यस समारोहमा देशभरका ५६ लाख पार्टी सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै १,५८६ प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्।
महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै महासचिव टो लामले भियतनामलाई सन् २०४५ सम्ममा उच्च आय भएको विकसित राष्ट्र बनाउने ‘नयाँ युगको खाका’ प्रस्तुत गरेका छन् । सन् २०२४ मा तत्कालीन महासचिव न्गुएन फु ट्रोङको निधनपछि सत्ता सम्हालेका लामले यस महाधिवेशनमार्फत आफ्नो शक्तिलाई अझ सुदृढ बनाउँदै छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, भियतनामको परम्परागत ‘चार खम्बा’ (सामूहिक नेतृत्व) को प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै लामले महासचिव र राष्ट्रपति दुवै पद आफैँले सम्हाल्ने तयारी गरेका छन्। यो मोडेल छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्व संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ।
आर्थिक क्षेत्रमा महासचिव लामले अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेका छन्। उनले सन् २०२६ देखि २०३० को अवधिमा भियतनामको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
यो लक्ष्य हालको वृद्धिदरको तुलनामा निकै उच्च हो। यसका लागि भियतनामले उच्च प्रविधिको उत्पादन, सेमिकन्डक्टर चिप निर्माण र डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। सन् २०३० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय ८,५०० अमेरिकी डलर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
यसका साथै, लामले सरकारी संयन्त्रमा हुने फजुल खर्च र अपव्ययविरुद्ध नयाँ युद्धको घोषणा गरेका छन्। भ्रष्टाचारजत्तिकै घातक मानिएको फजुल खर्चलाई रोक्न उनले झन्डै ३,००० वटा अधुरा र निष्प्रभावी आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएका छन्।
प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सरकारी सेवाबाट करिब १ लाख ५० हजार कर्मचारी कटौती गर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक तहहरू हटाउने कदम पनि उनले अघि सारेका छन्।
यो महाधिवेशन जनवरी २५ सम्म चल्नेछ, जसले नयाँ केन्द्रीय कमिटी र शक्तिशाली पोलिटब्युरोको चयन गर्नेछ। भियतनामको भावी नेतृत्व र आर्थिक रणनीतिको अन्तिम घोषणा महाधिवेशनको समापनसँगै गरिनेछ।
