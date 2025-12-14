+
प्रतिनिधिसभाका यी उम्मेदवार जसले कांग्रेसबाट पहिलो पटक टिकट पाए

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवादेखि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासम्मले टिकट नपाउँदा कांग्रेसका धेरै नयाँ अनुहारले अवसर पाएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ७ गते २१:०५

७ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले यस पटक उल्लेख्य नयाँ अनुहारलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको छ । विगतमा पटकपटक टिकट पाएका कमैले मात्रै यसपटक अवसर पाएका छन् ।

२०४८ देखि लगातार जित्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपटक उम्मेदवार हुन पाएनन् । पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि प्रतिस्पर्धी बनेनन् ।

देउवापक्षीय नेताहरू जसले अघिल्लो पटक जितेर पनि यसपटक उम्मेदवार बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रकाशमान सिंह, रमेश लेखक, मोहन बस्नेत, रामहरि खतिवडा, दीपक खड्का, दुर्लभ थापा लगायतले टिकट पाएनन् ।

देउवा पक्षमै रहेका तर अनियमिततामा प्रश्न नउठेका नेताहरूलाई भने सभापति गगन थापाले उम्मेदवार बनाएका छन् । विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत लगायतले टिकट पाए ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेको दाबीअनुसार यसपटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूमा ६६ प्रतिशत नयाँ अनुहार छन् ।

 प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक टिकट पाउनेहरू

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुङ- गजेन्द्रप्रसाद तुम्याङ लिम्बु

पाँचथर- नरेन्द्रकुमार केरूङ

इलाम १- निस्कल राई

झापा १- केशवराज पाण्डे

झापा ३- राजेन्द्र घिमिरे

झापा ५- मन्धरा चिमरिया

मोरङ १- खड्गबहादुर फागो

मोरङ ४- गुरुराज घिमिरे

मोरङ ५- फूलकुमार लालबानी

सुनसरी १- सुजेन्द्र तामाङ

धनकुटा- दिनेश राई

तेह्रथुम- सन्तोष सुब्बा

संखुवासभा- दिपन श्रेष्ठ

ओखलढुंगा- कुमार लुइँटेल

खोटाङ- वीरकाजी राई

उदयपुर १- विदुर बस्नेत

उदयपुर २- रामकुमार राई

सोलुखुम्बु –  प्रकाश कार्की

मधेश प्रदेश

सप्तरी १- रामदेव साह

सप्तरी २- रामकुमार यादव

सिराह १- रामसुन्दर चौधरी

सिराह ३- सुभाषचन्द्र यादव

सिराह ४- चन्द्रकलाकुमारी यादव

धनुषा १- रामपल्टन साह

धनुषा २- दिनेश पर्सेला

महोत्तरी १- मुकेशराज काफ्ले

महोत्तरी ३- बजरंग नेपाली

सर्लाही २- डा. सरोज यादव

सर्लाही ३- विनोद खनाल

रौतहट ३- रामकृपाल यादव

बारा २- भैयाराम चौधरी

बारा ४- श्यामबाबु गुप्ता

बागमती प्रदेश
काभ्रेपलाञ्चोक – मधु आचार्य

दोलखा- अजयबाबु शिवाकोटी

रामेछाप- रामचन्द्र खड्का

काभ्रे १- गुणराज मोक्तान

सिन्धुपाल्चोक १- जंगबहादुर लामा

सिन्धुपाल्चोक २- वंशलाल तामाङ

धादिङ १- कृष्ण रिजाल

धादिङ २- रमेशप्रसाद धमला

मकवानपुर २- वुद्ध लामा

भक्तपुर १- किरण न्यौपाने

भक्तपुर २- कबिर राणा

काठमाडौं १- प्रबल थापा

काठमाडौं २- कबिर शर्मा

काठमाडौं ३- रमेश अर्याल

काठमाडौं ४- सचिन तिमल्सिना

काठमाडौं ६- कृष्ण सबुज बानियाँ

काठमाडौं ७- प्रमोदहरि गुरागाईं

काठमाडौं ९- नानु बस्तोला

काठमाडौं १०- हिमाल कार्की

चितवन २- मीनाकुमारी खरेल

चितवन ३- टेकप्रसाद गुरुङ

ललितपुर २- प्रेमकृष्ण महर्जन

ललितपुर ३- जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

गण्डकी प्रदेश

गोरखा १- प्रेमकुमार खत्री

गोरखा २- प्रकाशचन्द्र दवाडी

लमजुङ- गमप्रसाद गुरूङ

कास्की- १ तिलकबहादुर रानाभाट

कास्की २- माधवप्रसाद बास्तोला

कास्की ३- मनोज गुरूङ

स्याङ्जा १- भरतराज ढकाल

स्याङ्जा २- भागवतप्रकाश मल्ल

म्याग्दी- कर्णबहादुर भण्डारी

बाग्लुङ १- भीमबहादुर श्रीस

बाग्लुङ २- टेकराज पौडेल

नवलपुर १- गजेन्द्र आले

नवलपुर २- ओमबहादुर घर्ती

लुम्बिनी प्रदेश

रुपन्देही १- हिराबहादुर खत्री

रुपन्देही २- चुन्नप्रसाद शर्मा

रुपन्देही ३- सुशील गुरूङ

रुपन्देही ४- आशुतोष मिश्र

पाल्पा १- सन्दीप राना

पाल्पा २- हिमालदत्त श्रेष्ठ

गुल्मी २- भुवनप्रसाद श्रेष्ठ

अर्घाखाँची- विष्णुप्रसाद खनाल

रोल्पा- डा. सुदनकुमार वली

दाङ २- किरणकिशोर घिमिरे

बाँके १- नारायणप्रसाद गौडेल

बाँके २- सुधान्शु कोइराला

कर्णाली प्रदेश

सुर्खेत १- विष्णुबहादुर खड्का

सुर्खेत २- नारायण कोइराला

दैलेख १- बासना थापा

जाजरकोट- खड्कबहादुर बुढा

सल्यान- केशबहादुर विष्ट

डोल्पा- कर्णबहादुर बुढा

जुम्ला- दीपबहादुर शाही

रुकुम पश्चिम- राजु केसी

हुम्ला- जयपति रोकाया

मुगु- खड्ग शाही

कालिकोट- हर्षबहादुर बम

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम १- भरतकुमार स्वाँर

डोटी- भरतबहादुर खड्का

बैतडी- चतुरबहादुर चन्द

दार्चुला- धर्मानन्द जोशी

डडेलधुरा- नैनसिंह महर

कैलाली १- जनकराज चौधरी

कैलाली २- विजयबहादुर स्वार

कैलाली ३- भीम बडुवाल

कैलाली ४- गोरखबहादुर विष्ट

कैलाली ५- नरनारायण शाह

कञ्चनपुर १- गोपीप्रसाद उपाध्याय

कञ्चनपुर ३- हरिप्रसाद बोहरा

विगतमा संघीय संसद्‌का लागि प्रतिस्पर्धी (समानुपातिक समेत रहेका गरी)

कोशी

इलाम २- भेषराज आचार्य, झापा २- सरिता प्रसाईं, झापा ४- देउमान थेबे, मोरङ २- डा. मीनेन्द्र रिजाल, मोरङ ३- डा. सुनिल शर्मा, मोरङ ६- डा. शेखर कोइराला, सुनसरी २- राजीव कोइराला, सुनसरी ३- विजयकुमार गच्छदार र सुनसरी ३- ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ।

मधेश

सप्तरी ३- दिनेशकुमार यादव, सप्तरी ४- तेजुलाल चौधरी, धनुषा ३- विमलेन्द्र निधि, धनुषा ४- महेन्द्र यादव, महोत्तरी २- किरण यादव, सर्लाही १- शम्भुलाल श्रेष्ठ, सर्लाही ४- गगनकुमार थापा, रौतहट १- अनिलकुमार झा, रौतहट ४- देवप्रसाद तिमिल्सिना, महोत्तरी ४- महेन्द्रकुमार राय, बारा ३- फरमुल्लाह मन्सुर, पर्सा २- अजय चौरसिया, बारा १- शम्भु बुढाथोकी, रौतहट २- फिरदोश आलम, पर्सा ३- सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी र सिराह २- रामचन्द्र यादव ।

बागमती

रसुवा- मोहन आचार्य, काभ्रे २- मधु आचार्य, मकवानपुर १- महालक्ष्मी (डिना) उपाध्याय, नुवाकोट १- डा. प्रकाशशरण महत, काठमाडौं ५- प्रदीप पौडेल, काठमाडौं ८- सपना राजभण्डारी, चितवन ३- टेकप्रसाद गुरुङ, ललितपुर १- उदयशम्शेर राणा, चितवन १- राजेन्द्र बुर्लाकोटी, सिन्धुली २- सुशीला थिङ र सिन्धुली १- उज्वल बराल र नुवाकोट २- जगदिश्वर नरसिंह केसी ।

गण्डकी

तनहुँ १- गोविन्द भट्टराई, तनहुँ २- शंकर भण्डारी, मनाङ- टेकबहादुर गुरुङ, पर्वत- अर्जुनप्रसाद जोशी ।

लुम्बिनी

परासी १- विनोदकुमार चौधरी, परासी २- देवेन्द्रराज कँडेल, रुपन्देही ५- भरतकुमार शाह, गुल्मी १- चन्द्रकान्त भण्डारी, प्युठान- डा. गोविन्दराज पोखरेल, कपिलवस्तु १- अहतर कमाल, कपिलवस्तु २- सुरेन्द्रराज आचार्य, कपिलवस्तु ३- अभिषेकप्रताप शाह, दाङ १- योगेन्द्र चौधरी, दाङ ३- दीपक गिरी, बर्दिया १- सञ्जयकुमार गौतम, बाँके ३- अमरसिंह पुन

कर्णाली

दैलेख २- दिक्पालकुमार शाही, बाजुरा- जनकराज गिरी, रुकुम पूर्व- कुशुमदेवी थापा मगर, बर्दिया २- किशोरसिंह राठोर

सुदूरपश्चिम

कञ्चनपुर २- एनपी साउद, अछाम २- पुष्पबहादुर शाह ।

नेपाली कांग्रेस
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
