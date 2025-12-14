प्रतिनिधिसभाका यी उम्मेदवार जसले कांग्रेसबाट पहिलो पटक टिकट पाए

७ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले यस पटक उल्लेख्य नयाँ अनुहारलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको छ । विगतमा पटकपटक टिकट पाएका कमैले मात्रै यसपटक अवसर पाएका छन् ।
२०४८ देखि लगातार जित्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपटक उम्मेदवार हुन पाएनन् । पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि प्रतिस्पर्धी बनेनन् ।
देउवापक्षीय नेताहरू जसले अघिल्लो पटक जितेर पनि यसपटक उम्मेदवार बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रकाशमान सिंह, रमेश लेखक, मोहन बस्नेत, रामहरि खतिवडा, दीपक खड्का, दुर्लभ थापा लगायतले टिकट पाएनन् ।
देउवा पक्षमै रहेका तर अनियमिततामा प्रश्न नउठेका नेताहरूलाई भने सभापति गगन थापाले उम्मेदवार बनाएका छन् । विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत लगायतले टिकट पाए ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेको दाबीअनुसार यसपटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूमा ६६ प्रतिशत नयाँ अनुहार छन् ।
प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक टिकट पाउनेहरू
कोशी प्रदेश
ताप्लेजुङ- गजेन्द्रप्रसाद तुम्याङ लिम्बु
पाँचथर- नरेन्द्रकुमार केरूङ
इलाम १- निस्कल राई
झापा १- केशवराज पाण्डे
झापा ३- राजेन्द्र घिमिरे
झापा ५- मन्धरा चिमरिया
मोरङ १- खड्गबहादुर फागो
मोरङ ४- गुरुराज घिमिरे
मोरङ ५- फूलकुमार लालबानी
सुनसरी १- सुजेन्द्र तामाङ
धनकुटा- दिनेश राई
तेह्रथुम- सन्तोष सुब्बा
संखुवासभा- दिपन श्रेष्ठ
ओखलढुंगा- कुमार लुइँटेल
खोटाङ- वीरकाजी राई
उदयपुर १- विदुर बस्नेत
उदयपुर २- रामकुमार राई
सोलुखुम्बु – प्रकाश कार्की
मधेश प्रदेश
सप्तरी १- रामदेव साह
सप्तरी २- रामकुमार यादव
सिराह १- रामसुन्दर चौधरी
सिराह ३- सुभाषचन्द्र यादव
सिराह ४- चन्द्रकलाकुमारी यादव
धनुषा १- रामपल्टन साह
धनुषा २- दिनेश पर्सेला
महोत्तरी १- मुकेशराज काफ्ले
महोत्तरी ३- बजरंग नेपाली
सर्लाही २- डा. सरोज यादव
सर्लाही ३- विनोद खनाल
रौतहट ३- रामकृपाल यादव
बारा २- भैयाराम चौधरी
बारा ४- श्यामबाबु गुप्ता
बागमती प्रदेश
काभ्रेपलाञ्चोक – मधु आचार्य
दोलखा- अजयबाबु शिवाकोटी
रामेछाप- रामचन्द्र खड्का
काभ्रे १- गुणराज मोक्तान
सिन्धुपाल्चोक १- जंगबहादुर लामा
सिन्धुपाल्चोक २- वंशलाल तामाङ
धादिङ १- कृष्ण रिजाल
धादिङ २- रमेशप्रसाद धमला
मकवानपुर २- वुद्ध लामा
भक्तपुर १- किरण न्यौपाने
भक्तपुर २- कबिर राणा
काठमाडौं १- प्रबल थापा
काठमाडौं २- कबिर शर्मा
काठमाडौं ३- रमेश अर्याल
काठमाडौं ४- सचिन तिमल्सिना
काठमाडौं ६- कृष्ण सबुज बानियाँ
काठमाडौं ७- प्रमोदहरि गुरागाईं
काठमाडौं ९- नानु बस्तोला
काठमाडौं १०- हिमाल कार्की
चितवन २- मीनाकुमारी खरेल
चितवन ३- टेकप्रसाद गुरुङ
ललितपुर २- प्रेमकृष्ण महर्जन
ललितपुर ३- जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
गण्डकी प्रदेश
गोरखा १- प्रेमकुमार खत्री
गोरखा २- प्रकाशचन्द्र दवाडी
लमजुङ- गमप्रसाद गुरूङ
कास्की- १ तिलकबहादुर रानाभाट
कास्की २- माधवप्रसाद बास्तोला
कास्की ३- मनोज गुरूङ
स्याङ्जा १- भरतराज ढकाल
स्याङ्जा २- भागवतप्रकाश मल्ल
म्याग्दी- कर्णबहादुर भण्डारी
बाग्लुङ १- भीमबहादुर श्रीस
बाग्लुङ २- टेकराज पौडेल
नवलपुर १- गजेन्द्र आले
नवलपुर २- ओमबहादुर घर्ती
लुम्बिनी प्रदेश
रुपन्देही १- हिराबहादुर खत्री
रुपन्देही २- चुन्नप्रसाद शर्मा
रुपन्देही ३- सुशील गुरूङ
रुपन्देही ४- आशुतोष मिश्र
पाल्पा १- सन्दीप राना
पाल्पा २- हिमालदत्त श्रेष्ठ
गुल्मी २- भुवनप्रसाद श्रेष्ठ
अर्घाखाँची- विष्णुप्रसाद खनाल
रोल्पा- डा. सुदनकुमार वली
दाङ २- किरणकिशोर घिमिरे
बाँके १- नारायणप्रसाद गौडेल
बाँके २- सुधान्शु कोइराला
कर्णाली प्रदेश
सुर्खेत १- विष्णुबहादुर खड्का
सुर्खेत २- नारायण कोइराला
दैलेख १- बासना थापा
जाजरकोट- खड्कबहादुर बुढा
सल्यान- केशबहादुर विष्ट
डोल्पा- कर्णबहादुर बुढा
जुम्ला- दीपबहादुर शाही
रुकुम पश्चिम- राजु केसी
हुम्ला- जयपति रोकाया
मुगु- खड्ग शाही
कालिकोट- हर्षबहादुर बम
सुदूरपश्चिम प्रदेश
अछाम १- भरतकुमार स्वाँर
डोटी- भरतबहादुर खड्का
बैतडी- चतुरबहादुर चन्द
दार्चुला- धर्मानन्द जोशी
डडेलधुरा- नैनसिंह महर
कैलाली १- जनकराज चौधरी
कैलाली २- विजयबहादुर स्वार
कैलाली ३- भीम बडुवाल
कैलाली ४- गोरखबहादुर विष्ट
कैलाली ५- नरनारायण शाह
कञ्चनपुर १- गोपीप्रसाद उपाध्याय
कञ्चनपुर ३- हरिप्रसाद बोहरा
विगतमा संघीय संसद्का लागि प्रतिस्पर्धी (समानुपातिक समेत रहेका गरी)
कोशी
इलाम २- भेषराज आचार्य, झापा २- सरिता प्रसाईं, झापा ४- देउमान थेबे, मोरङ २- डा. मीनेन्द्र रिजाल, मोरङ ३- डा. सुनिल शर्मा, मोरङ ६- डा. शेखर कोइराला, सुनसरी २- राजीव कोइराला, सुनसरी ३- विजयकुमार गच्छदार र सुनसरी ३- ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ।
मधेश
सप्तरी ३- दिनेशकुमार यादव, सप्तरी ४- तेजुलाल चौधरी, धनुषा ३- विमलेन्द्र निधि, धनुषा ४- महेन्द्र यादव, महोत्तरी २- किरण यादव, सर्लाही १- शम्भुलाल श्रेष्ठ, सर्लाही ४- गगनकुमार थापा, रौतहट १- अनिलकुमार झा, रौतहट ४- देवप्रसाद तिमिल्सिना, महोत्तरी ४- महेन्द्रकुमार राय, बारा ३- फरमुल्लाह मन्सुर, पर्सा २- अजय चौरसिया, बारा १- शम्भु बुढाथोकी, रौतहट २- फिरदोश आलम, पर्सा ३- सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी र सिराह २- रामचन्द्र यादव ।
बागमती
रसुवा- मोहन आचार्य, काभ्रे २- मधु आचार्य, मकवानपुर १- महालक्ष्मी (डिना) उपाध्याय, नुवाकोट १- डा. प्रकाशशरण महत, काठमाडौं ५- प्रदीप पौडेल, काठमाडौं ८- सपना राजभण्डारी, चितवन ३- टेकप्रसाद गुरुङ, ललितपुर १- उदयशम्शेर राणा, चितवन १- राजेन्द्र बुर्लाकोटी, सिन्धुली २- सुशीला थिङ र सिन्धुली १- उज्वल बराल र नुवाकोट २- जगदिश्वर नरसिंह केसी ।
गण्डकी
तनहुँ १- गोविन्द भट्टराई, तनहुँ २- शंकर भण्डारी, मनाङ- टेकबहादुर गुरुङ, पर्वत- अर्जुनप्रसाद जोशी ।
लुम्बिनी
परासी १- विनोदकुमार चौधरी, परासी २- देवेन्द्रराज कँडेल, रुपन्देही ५- भरतकुमार शाह, गुल्मी १- चन्द्रकान्त भण्डारी, प्युठान- डा. गोविन्दराज पोखरेल, कपिलवस्तु १- अहतर कमाल, कपिलवस्तु २- सुरेन्द्रराज आचार्य, कपिलवस्तु ३- अभिषेकप्रताप शाह, दाङ १- योगेन्द्र चौधरी, दाङ ३- दीपक गिरी, बर्दिया १- सञ्जयकुमार गौतम, बाँके ३- अमरसिंह पुन
कर्णाली
दैलेख २- दिक्पालकुमार शाही, बाजुरा- जनकराज गिरी, रुकुम पूर्व- कुशुमदेवी थापा मगर, बर्दिया २- किशोरसिंह राठोर
सुदूरपश्चिम
कञ्चनपुर २- एनपी साउद, अछाम २- पुष्पबहादुर शाह ।
