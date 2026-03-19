राष्ट्रपतिसँग राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको भेट

२९ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भेट गरेका छन् ।
उनले राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आज (आइतबार) शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन् ।
त्यसअवसरमा राष्ट्रपति पौडेललाई अध्यक्ष दाहालले टर्कीमा हुने अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घको साधारणसभामा आफू सहभागी हुने जानकारी गराएका थिए ।
साथै उनीहरूबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।
