+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानमा अमेरिकालाई जासुसी गरेको आरोपमा व्यापक गिरफ्तारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते ८:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानी अधिकारीहरूले जासुसी, शत्रु देशहरूसँग सहकार्य र सरकार विरोधी गतिविधिमा ५० जनालाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्।
  • पक्राउ परेकाहरूलाई मुद्दा दर्ता गरिएको र धेरै सम्पत्तिहरू जफत गरिएको छ।
  • गिलान प्रान्तमा आईआरजीसीले अमेरिका-जायोनिस्ट आतङ्ककारी नेटवर्कसँग जोडिएका १०२ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

३० चैत, काठमाडौ । इरानी अधिकारीहरूले जासुसी, शत्रु देशहरूसँगको सहकार्य र सरकार विरोधी गतिविधिहरूको आरोपमा थुप्रै व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्।

बीबीसीका अनुसार, पक्राउ गरिएकाहरूलाई मुद्दाहरू दर्ता गरिएका छन् र धेरै सम्पत्तिहरू पनि जफत गरिएका छन्।

इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, आइतबार देशभरि गुप्तचर जानकारीको आधारमा गरिएको कारबाहीमा एउटा सङ्गठित नेटवर्कलाई भत्काइएको प्रहरी कमाण्डले जनाएको छ, जसले संवेदनशील जानकारी शत्रुसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको थियो।

यस क्रममा ५० जनालाई पक्राउ गरिएको छ। यो समाचार सरकारी समाचार एजेन्सी आईआरएनएले दिएको हो।

संदिग्धहरूले सेवा पूर्वाधार, चेकपोइन्टहरू र सुरक्षा बलहरूका अखडाहरूबारे शत्रुलाई जानकारी दिएको आरोप छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई निशाना बनाउन मद्दत पुगेको थियो। संदिग्धहरूबाट विशेष इलेक्ट्रोनिक उपकरण, स्याटेलाइट डिभाइस, हतियार र गोलीहरू पनि जफत गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त, गिलान प्रान्तमा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) ले हालैको युद्धमा ‘अमेरिका-जायोनिस्ट आतङ्ककारी नेटवर्क’ सँग जोडिएका १०२ जनालाई पक्राउ गरिएको बताएको छ।

मोसादसँग जोडिएको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ गरिएको पनि उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

इरान जासुसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इस्लामावादमा २१ घण्टा वार्ता: के भयो, के भएन र अब के हुन्छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
6 Stories
10 Stories
8 Stories
8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित