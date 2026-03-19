इरानमा अमेरिकालाई जासुसी गरेको आरोपमा व्यापक गिरफ्तारी

- इरानी अधिकारीहरूले जासुसी, शत्रु देशहरूसँग सहकार्य र सरकार विरोधी गतिविधिमा ५० जनालाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्।
- पक्राउ परेकाहरूलाई मुद्दा दर्ता गरिएको र धेरै सम्पत्तिहरू जफत गरिएको छ।
- गिलान प्रान्तमा आईआरजीसीले अमेरिका-जायोनिस्ट आतङ्ककारी नेटवर्कसँग जोडिएका १०२ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
३० चैत, काठमाडौ । इरानी अधिकारीहरूले जासुसी, शत्रु देशहरूसँगको सहकार्य र सरकार विरोधी गतिविधिहरूको आरोपमा थुप्रै व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्।
बीबीसीका अनुसार, पक्राउ गरिएकाहरूलाई मुद्दाहरू दर्ता गरिएका छन् र धेरै सम्पत्तिहरू पनि जफत गरिएका छन्।
इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, आइतबार देशभरि गुप्तचर जानकारीको आधारमा गरिएको कारबाहीमा एउटा सङ्गठित नेटवर्कलाई भत्काइएको प्रहरी कमाण्डले जनाएको छ, जसले संवेदनशील जानकारी शत्रुसम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेको थियो।
यस क्रममा ५० जनालाई पक्राउ गरिएको छ। यो समाचार सरकारी समाचार एजेन्सी आईआरएनएले दिएको हो।
संदिग्धहरूले सेवा पूर्वाधार, चेकपोइन्टहरू र सुरक्षा बलहरूका अखडाहरूबारे शत्रुलाई जानकारी दिएको आरोप छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई निशाना बनाउन मद्दत पुगेको थियो। संदिग्धहरूबाट विशेष इलेक्ट्रोनिक उपकरण, स्याटेलाइट डिभाइस, हतियार र गोलीहरू पनि जफत गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, गिलान प्रान्तमा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) ले हालैको युद्धमा ‘अमेरिका-जायोनिस्ट आतङ्ककारी नेटवर्क’ सँग जोडिएका १०२ जनालाई पक्राउ गरिएको बताएको छ।
मोसादसँग जोडिएको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ गरिएको पनि उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
