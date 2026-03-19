कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक वैशाख २ गते बस्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते ११:५९

३० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिको बैठक वैशाख २ गते (बुधबार ) बस्ने भएको छ । वैशाख ४ गतेका लागि तोकिएको संसदीय दलको नेता चयन सन्दर्भमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको जानकारी गराइएको छ ।

बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा दिउँसो २ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ । संसदीय दलको नेतामा अर्जुनरसिंह केसी, भीष्म आङ्देम्बे, मोहन आचार्य, जनकराज गिरी लगायत आकांक्षी छन् ।

कतिपयले नयाँ पुस्ताबाट संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्ने भन्दै निस्कल राईको नाम पनि अघि सारेका छन् । शीर्ष तहका नेताहरुले सर्वसम्मत् संसदीय दलको नेता चयन गर्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारी गराएका छन् ।

बैठकमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक, एक महिने ‘जरामा जाऔं अभियान’ लगायतमा पनि छलफल हुने जानकारी गराइएको छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि कांग्रेसले देशभर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने भएको छ । भोलि देखि नेताहरु खटाएर देशभर जरामा जाऔं अभियान सुरु गर्न लागिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस
