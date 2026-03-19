जेमिनाई एआई र जिमेल प्रयोगकर्ताका लागि गोपनीयताको नयाँ चुनौती

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गुगलले जिमेलमा 'जेमिनाई' एआईलाई जोड्दै २ अर्ब प्रयोगकर्ताका लागि ठूलो अपग्रेड सार्वजनिक गरेको छ।
- गुगलले भनेको छ, 'जेमिनाई' प्रयोगकर्ताका गोप्य कुराहरू नसिक्ने र काम सकिएपछि सबै जानकारी 'इभापोरेट' हुन्छ।
- विशेषज्ञहरूले क्लाउड-आधारित एआईले निजी डाटामा पहुँचले सुरक्षा जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
गुगलले आफ्ना २ अर्ब जिमेल प्रयोगकर्ताहरूका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो अपग्रेड सार्वजनिक गरेसँगै प्रविधि जगतमा सुरक्षा र सुविधाबीचको बहस चुलिएको छ।
जिमेलका उत्पादन उपाध्यक्ष ब्लेक बार्न्सका अनुसार अब ‘जेमिनाई’ एआईलाई जिमेलमा यति गहिरोसँग जोडिएको छ कि यसले प्रयोगकर्ताका इमेलहरू पढ्ने, उत्तर लेख्ने र सारांश तयार पार्ने काम गर्नेछ।
गुगलले जेमिनाईलाई एउटा ‘रिलायेबल गेस्ट’ को रूपमा चित्रण गर्दै यसले प्रयोगकर्ताका गोप्य कुराहरू नसिक्ने र काम सकिएपछि सबै जानकारी ‘इभापोरेट’ भएर जाने दाबी गरेको छ।
यद्यपि, क्लाउड-बेस्ड एआईलाई आफ्नो निजी इनबक्समा पहुँच दिँदा हुन सक्ने गोपनीयताको जोखिमलाई लिएर विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
यस नयाँ फिचरका मुख्य पक्ष र चुनौतीहरूलाई निम्न बुँदामा हेर्न सकिन्छ:
एआई र गोपनीयताको सन्तुलन : गुगलले एआईलाई व्यक्तिगत सहायकको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि प्रयोगकर्ताका संवेदनशील र निजी डाटामा एआईको पहुँचले सुरक्षा जोखिम बढाउन सक्छ। यद्यपि गुगलले प्रयोगकर्ताका इमेलबाट एआईलाई ट्रेन नगर्न स्पष्ट पारेको छ, तर धेरैजसो जेमिनाई फिचरहरू ‘डिफल्ट’ रूपमा अन हुने सम्भावना छ।
इन्क्रिप्सन र एआईबीचको द्वन्द्व : गुगलले एन्ड्रोइड र आईओएस प्रयोगकर्ताका लागि ‘क्लाइन्ट-साइड इन्क्रिप्सन’ विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। रोचक कुरा के छ भने, यदि प्रयोगकर्ताले पूर्ण सुरक्षाका लागि इन्क्रिप्सन प्रयोग गरेमा गुगलका धेरै एआई उपकरणहरूले काम गर्न सक्ने छैनन्, किनकि एआईले इन्क्रिप्टेड डाटा पढ्न सक्दैन।
प्राविधिक अवरोध : नयाँ एआई प्रोमो सार्वजनिक भएको केही घण्टाभित्रै जिमेलमा इमेल पठाउन र प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने समस्या देखिएको थियो। गुगलले ‘नोइजी नेबर’ का कारण उत्पन्न भएको यो समस्यालाई अप्रिल ८ सम्ममा समाधान गरिसकेको बताएको छ।
प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी : विशेषज्ञहरूका अनुसार अब प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना इनबक्समा कति मात्रामा एआई विश्लेषण चाहने हो भन्ने निर्णय आफैँले गर्नुपर्नेछ। एकपटक एआईले व्यक्तिगत जीवनमा प्रवेश गरेपछि त्यसलाई हटाउन कठिन हुने भएकाले समयमै सचेत हुन चेतावनी दिइएको छ।
जिमेलले सधैँ सुविधा र सहजतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, तर जेमिनाईको प्रवेशले अब २ अर्ब प्रयोगकर्तालाई आफ्नो व्यक्तिगत डाटाको सुरक्षा र एआईको सुविधाबीच एउटा कठिन छनोट गर्नुपर्ने मोडमा पुऱ्याएको छ।
गुगलले जेमिनाईलाई गेस्टको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि आफ्ना निजी इमेलहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नियम प्रयोगकर्ता स्वयंले तय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4