आयल निगमले भन्यो : चरम घाटा सहेरै आपूर्ति सहज बनाएका छौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १८:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेकाले पाक्षिक करिब ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको जनाएको छ।
  • निगमले एलपी ग्यासमा सिलिन्डरमा ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ ९९ पैसा घाटा भइरहेको खुलाएको छ।
  • निगमले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सूचना प्रति ध्यानाकर्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि मूल्य समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

३० चैत, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र नाफा–घाटाका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक र नकारात्मक सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

निगमले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेका कारण आफूहरूले पाक्षिक (१५ दिन) रूपमै करिब ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको बताएको छ ।

निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट चैत १७ (मार्च ३१) मा प्राप्त पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खरिद लागत निकै उच्च छ । लागत मूल्यको तुलनामा आन्तरिक बजारमा मूल्य कम हुँदा निगमले भारी नोक्सानी खेप्नु परेको जनाएको छ ।

कुन इन्धनमा कति छ घाटा ?

निगमले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हाल सबैभन्दा बढी घाटा एलपी ग्यास र डिजेलमा छ । मूल्य समायोजन गर्दा समेत निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा ३ सय ३१ रुपैयाँ २५ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ ९९ पैसा घाटा भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३२ पैसा, मट्टितेलमा ३६ रुपैयाँ ७० पैसा र आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनमा ९२ पैसा प्रतिलिटर घाटा रहेको छ ।

आईओसीबाट प्राप्त दररेट अनुसार निगमलाई पेट्रोलको खरिद लागत प्रतिलिटर २ सय २१ रुपैयाँ ३२ पैसा पर्छ तर खुद्रा बिक्री मूल्य २ सय १९ रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । त्यस्तै, डिजेलको लागत मूल्य प्रतिलिटर २ सय ९४ रुपैयाँ ९९ पैसा पर्नेमा जम्मा २ सय ७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

एलपी ग्यासमा एक सिलिन्डरको लागत २ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ २५ पैसा पर्ने भए पनि उपभोक्ताले २ हजार १० रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् । यस्तो जटिल वित्तीय अवस्था र चरम घाटाका बाबजुत पनि बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाइराखेको निगमले दाबी गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले सिर्जना गरेको वर्तमान परिस्थितिलाई बुझिदिन र सामाजिक सञ्जालका अफवाहको पछि नलाग्न निगमले आम उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको खण्डमा सोही अनुसार नेपालमा पनि मूल्य घटाएर समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता निगमको छ ।

आयल निगम
जनतालाई महँगी मार, आयल निगमलाई कर छुट उपहार

जनतालाई महँगी मार, आयल निगमलाई कर छुट उपहार
आयल निगमको घाटा पूर्ति कोष रित्तिँदै, बालेन सरकारले के गर्छ ?

आयल निगमको घाटा पूर्ति कोष रित्तिँदै, बालेन सरकारले के गर्छ ?
ग्यास ल्याउन नसक्ने आयल निगम र उद्योगी, दोषजति उपभोक्तालाई

ग्यास ल्याउन नसक्ने आयल निगम र उद्योगी, दोषजति उपभोक्तालाई
ग्यास खोइ ?

ग्यास खोइ ?
ग्यास ‘पर्याप्त छ’ भन्ने आयल निगम दाबीबीच भौँतारिँदैछन् उपभोक्ता

ग्यास ‘पर्याप्त छ’ भन्ने आयल निगम दाबीबीच भौँतारिँदैछन् उपभोक्ता
घरायसी ग्राहकको खातामै ग्यासमा अनुदान पठाउने आयल निगमको वाचा अलपत्र

घरायसी ग्राहकको खातामै ग्यासमा अनुदान पठाउने आयल निगमको वाचा अलपत्र

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

