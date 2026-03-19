मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक ल्याउन माग

रास्वपकाकी पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंशाकारले मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक ल्याउन माग गरेकी छिन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १९:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपकाकी पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंशाकारले मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक ल्याउन माग गरेकी छिन्।
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयक आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
  • पूर्वसांसद कंशकारले विधेयक पारित भए जलन पीडितको उपचार, संरक्षण र न्याय सुनिश्चित हुने बताएकी छिन्।

३० चैत, काठमाडौं । रास्वपकाकी पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंशाकारले मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक ल्याउन माग गरेकी छिन् ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुख रुवी कुमारीलाई भेटेर उक्त विधेयक अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको ध्यानकर्षण गराएकी छिन् । सभामुख अर्यालले उक्त विधेयकलाई आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा जलन पीडित नागरिकहरूको उपचार, संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ,’ कंशकारले भनिन् । अघिल्लो पटक रास्वपाले यो विधेयक गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता गरेको थियो ।

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

