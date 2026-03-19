माइक्रोसफ्टले ल्याउँदैछ आफ्नै ‘क्ला’ : कम्प्युटरमा आफैँ काम गर्ने एजेन्टको परीक्षण सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- माइक्रोसफ्टले आफ्नो 'माक्रोसफ्ट ३६५ कोपाइलट' मा 'ओपन-क्ला' जस्तै सधैँ सक्रिय रहने एजेन्ट सुविधा थप्ने तयारी गरिरहेको छ।
- यो नयाँ फिचर मुख्यगरी कर्पोरेट ग्राहकहरूका लागि लक्षित हुनेछ र क्लाउड तथा लोकल संयोजनमा चल्ने सम्भावना छ।
- माइक्रोसफ्टले आगामी जुनमा हुने 'बिल्ड कन्फरेन्स' मा यो प्रविधि सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ।
माइक्रोसफ्टले आफ्नो ‘माक्रोसफ्ट ३६५ कोपाइलट’ मा ‘ओपन-क्ला’ जस्तै सुविधाहरू थप्ने तयारी गरिरहेको छ।
‘द इन्फर्मेसन’ का अनुसार यो नयाँ फिचर मुख्यगरी कर्पोरेट ग्राहकहरूका लागि लक्षित हुनेछ, जसमा ओपन सोर्सको तुलनामा अझ सुरक्षित नियन्त्रणहरू उपलब्ध हुनेछन्।
‘ओपन-क्ला’ यस्तो औजार हो जसले प्रयोगकर्ताको कम्प्युटरमै बसेर मानिसको तर्फबाट विभिन्न कामहरू आफैँ गरिदिन सक्छ। माइक्रोसफ्टले पनि यस्तै खालको एजेन्ट ल्याउन खोजेको हो, जसले जटिल र धेरै चरण भएका कामहरू लामो समयसम्म गरिरहन सक्छ।
माइक्रोसफ्टले हाल परीक्षण गरिरहेको यस प्रविधिका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:
सधैँ सक्रिय रहने एजेन्ट: यो कोपाइलटको यस्तो संस्करण हुनेछ जुन सधैँ ‘ब्याकग्राउन्ड’ मा काम गरिरहन सक्षम हुनेछ। यसले प्रयोगकर्ताको आदेश कुरेर बस्ने मात्र नभई आफैँ कदम चाल्न सक्नेछ।
क्लाउड र लोकलको संयोजन: माइक्रोसफ्टले यसअघि ल्याएका ‘कोपाइलट कोवर्क’ र ‘कोपाइलट टास्क’ क्लाउडमा चल्ने गर्थे। तर नयाँ फिचर प्रयोगकर्ताको आफ्नै कम्प्युटरमा चल्ने (Local) हो वा क्लाउडमा भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
एन्थ्रोपिकको ‘क्लोड’ सँगको सहकार्य: माइक्रोसफ्टले आफ्ना कतिपय एजेन्टहरूलाई शक्ति प्रदान गर्न ‘एन्थ्रोपिक’ कम्पनीको ‘क्लोड’ मोडल प्रयोग गरिरहेको छ।
बिल्ड कन्फरेन्समा सार्वजनिक हुने सम्भावना: ‘द भर्ज’ का अनुसार माइक्रोसफ्टले आगामी जुन महिनामा हुने आफ्नो ‘बिल्ड कन्फरेन्स’ मा यो नयाँ प्रविधि सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ।
हाल ‘ओपन-क्ला’ प्रयोग गर्नेहरूका बीच ‘म्याक मिनी’ डेस्कटप निकै लोकप्रिय भइरहेको छ। त्यसैले माइक्रोसफ्टले आफ्नै विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै यो नयाँ सुविधा ल्याउन लागेको देखिन्छ।
यस नयाँ एजेन्टको सुरक्षा र क्षमताका बारेमा कम्पनीले थप जानकारी दिन बाँकी छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4