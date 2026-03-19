+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माइक्रोसफ्टले ल्याउँदैछ आफ्नै ‘क्ला’ : कम्प्युटरमा आफैँ काम गर्ने एजेन्टको परीक्षण सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १२:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • माइक्रोसफ्टले आफ्नो 'माक्रोसफ्ट ३६५ कोपाइलट' मा 'ओपन-क्ला' जस्तै सधैँ सक्रिय रहने एजेन्ट सुविधा थप्ने तयारी गरिरहेको छ।
  • यो नयाँ फिचर मुख्यगरी कर्पोरेट ग्राहकहरूका लागि लक्षित हुनेछ र क्लाउड तथा लोकल संयोजनमा चल्ने सम्भावना छ।
  • माइक्रोसफ्टले आगामी जुनमा हुने 'बिल्ड कन्फरेन्स' मा यो प्रविधि सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ।

माइक्रोसफ्टले आफ्नो ‘माक्रोसफ्ट ३६५ कोपाइलट’ मा ‘ओपन-क्ला’ जस्तै सुविधाहरू थप्ने तयारी गरिरहेको छ।

‘द इन्फर्मेसन’ का अनुसार यो नयाँ फिचर मुख्यगरी कर्पोरेट ग्राहकहरूका लागि लक्षित हुनेछ, जसमा ओपन सोर्सको तुलनामा अझ सुरक्षित नियन्त्रणहरू उपलब्ध हुनेछन्।

‘ओपन-क्ला’ यस्तो औजार हो जसले प्रयोगकर्ताको कम्प्युटरमै बसेर मानिसको तर्फबाट विभिन्न कामहरू आफैँ गरिदिन सक्छ। माइक्रोसफ्टले पनि यस्तै खालको एजेन्ट ल्याउन खोजेको हो, जसले जटिल र धेरै चरण भएका कामहरू लामो समयसम्म गरिरहन सक्छ।

माइक्रोसफ्टले हाल परीक्षण गरिरहेको यस प्रविधिका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:

सधैँ सक्रिय रहने एजेन्ट: यो कोपाइलटको यस्तो संस्करण हुनेछ जुन सधैँ ‘ब्याकग्राउन्ड’ मा काम गरिरहन सक्षम हुनेछ। यसले प्रयोगकर्ताको आदेश कुरेर बस्ने मात्र नभई आफैँ कदम चाल्न सक्नेछ।

क्लाउड र लोकलको संयोजन: माइक्रोसफ्टले यसअघि ल्याएका ‘कोपाइलट कोवर्क’ र ‘कोपाइलट टास्क’ क्लाउडमा चल्ने गर्थे। तर नयाँ फिचर प्रयोगकर्ताको आफ्नै कम्प्युटरमा चल्ने (Local) हो वा क्लाउडमा भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

एन्थ्रोपिकको ‘क्लोड’ सँगको सहकार्य: माइक्रोसफ्टले आफ्ना कतिपय एजेन्टहरूलाई शक्ति प्रदान गर्न ‘एन्थ्रोपिक’ कम्पनीको ‘क्लोड’ मोडल प्रयोग गरिरहेको छ।

बिल्ड कन्फरेन्समा सार्वजनिक हुने सम्भावना: ‘द भर्ज’ का अनुसार माइक्रोसफ्टले आगामी जुन महिनामा हुने आफ्नो ‘बिल्ड कन्फरेन्स’ मा यो नयाँ प्रविधि सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ।

हाल ‘ओपन-क्ला’ प्रयोग गर्नेहरूका बीच ‘म्याक मिनी’ डेस्कटप निकै लोकप्रिय भइरहेको छ। त्यसैले माइक्रोसफ्टले आफ्नै विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै यो नयाँ सुविधा ल्याउन लागेको देखिन्छ।

यस नयाँ एजेन्टको सुरक्षा र क्षमताका बारेमा कम्पनीले थप जानकारी दिन बाँकी छ।

माइक्रोसफ्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित