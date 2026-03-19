माइक्रोसफ्ट सर्फेस पिसीको मूल्यमा भारी वृद्धि, अब हजार डलर मुनिका डिभाइस नपाइने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- माइक्रोसफ्टले क्वालकमको स्न्यापड्रागन एक्स२ इलाइट प्रोसेसरसहितको नयाँ सर्फेस पिसीको मूल्य बढाएको छ।
- सर्फेस प्रो र ल्यापटपको मूल्य ७९९ डलरबाट १,०४९ र ८९९ डलरबाट १,१४९ डलर पुगेको छ।
- मूल्य वृद्धिको कारण मेमोरी र पार्टपुर्जाको लागत वृद्धि र र्याम तथा स्टोरेज चिप्सको अभाव रहेको छ।
माइक्रोसफ्टले क्वालकमको नयाँ स्न्यापड्रागन एक्स२ इलाइट प्रोसेसरसहितको नयाँ सर्फेस पिसीको मूल्य बढाउने भएको छ ।
आफ्नो सर्फेस लाइनअपमा ठूलो परिवर्तन गर्दै माइक्रोसफ्टले मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। दुई वर्षअघि १ हजार डलरमा पाइने सर्फेस डिभाइसहरूका लागि अब कम्तीमा १ हजार ५०० डलर तिर्नुपर्ने भएको छ।
यससँगै अब माइक्रोसफ्टले १ हजार डलरभन्दा कम मूल्यमा कुनै पनि नयाँ सर्फेस डिभाइसहरू उपलब्ध नगराउने निश्चित भएको छ। मूल्य वृद्धिको मुख्य विवरणहरू यस प्रकार रहेका छन्:
सर्फेस प्रो र सर्फेस ल्यापटप : सुरुमा ७९९ डलर पर्ने १२ इन्चको ‘सर्फेस प्रो’ को मूल्य अब १,०४९ डलर पुगेको छ। त्यस्तै, ८९९ डलरमा पाइने १३ इन्चको ‘सर्फेस ल्यापटप’ को मूल्य अब १,१४९ डलर तोकिएको छ।
उच्च मोडेलहरूमा असर : सन् २०२४ मा ९९९ डलरबाट सुरु भएका हाइ-इन्ड सर्फेस ल्यापटप र १३ इन्चको सर्फेस प्रोको मूल्य अहिले १,४९९ डलर पुगेको छ। यो सिधै ३०० डलरको वृद्धि हो।
मूल्य बढ्नुको कारण : ‘विन्डोज सेन्ट्रल’ का अनुसार माइक्रोसफ्टले मेमोरी र अन्य पार्टपुर्जाहरूको लागतमा भएको वृद्धिलाई यसको मुख्य कारण मानेको छ। विशेष गरी र्याम र स्टोरेज चिप्सको अभावले गर्दा उपभोक्ता प्रविधि क्षेत्रमा मूल्य बढेको हो।
प्रतिस्पर्धा र चुनौती : यो मूल्य वृद्धिसँगै एप्पलको म्याकसँगको प्रतिस्पर्धामा माइक्रोसफ्ट महँगो देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा समान क्षमता भएको ‘एम५ म्याकबुक एयर’ माइक्रोसफ्टको सर्फेस ल्यापटप भन्दा ४०० डलर सस्तो पर्न जान्छ।
सन् २०२४ मा माइक्रोसफ्टले इन्टेल र एएमडी चिप्स छोडेर आर्म-बेस्ड प्रोसेसर प्रयोग गर्ने ठूलो निर्णय गरेको थियो। विन्डोजका लागि गरिएको वर्षौँको मिहिनेतपछि यी डिभाइसहरू सफल देखिए पनि, पछिल्लो मूल्य वृद्धिले ग्राहकहरूलाई निराश बनाउन सक्छ।
