कालीगण्डकीमा बेपत्ता भएका २ मध्ये एकजनाको शव भेटियो

२ वैशाख, पाल्पा । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका दुईजना मध्ये एकजनाको शव फेला परेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार, नयाँ वर्षको पहिलो दिन दिउँसो बगनासकाली गाउँपालिका-७, दैलातुङ्गस्थित नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई युवा बेपत्ता भएका थिए ।
बेपत्ता भएका बगनासकाली-९ बस्ने ३९ वर्षीय शरण भुसाल र सोही स्थानका २९ वर्षीय तोयनाथ बस्यालमध्ये बस्यालको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । खोजी गर्ने क्रममा बस्यालको शव बुधबार बिहान घटनास्थल नजिकै नदीको बीच भागमा फेला परेको हो ।
यस्तै अर्का बेपत्ता भुषालको खोजी कार्य अझै जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाको जानकारी पाउनसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाबाट प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा खटिएको टोलीले खोजी गरेको थियो ।
पाल्पा प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक होम प्रकाश चौधरीका अनुसार बेपत्ता भुसालको खोजीका लागि सुरक्षाकर्मीको टोली निरन्तर खटिरहेको छ ।
