कांग्रेसलाई पूर्ण ‘डिजिटलाइज’ बनाउँछौं, पहिलेका अभिलेख हट्दैन : महामन्त्री पौडेल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १६:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी सदस्यता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न लागिएको बताए।
  • पार्टी सदस्यहरूको क्षमता पहिचान र जिम्मेवारी निर्धारणका लागि डिजिटल नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले उल्लेख गरे।
  • महामन्त्री पौडेलले पुराना सदस्यहरूको अभिलेख हटाउन खोजिएको होइन, त्यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न खोजिएको बताए।

२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन सदस्यता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न लागिएको बताएका छन् ।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले पार्टी सदस्यहरूको क्षमता पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले डिजिटल नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

महामन्त्री पौडेलले कुनैपनि व्यक्ति कुन मितिदेखि काँग्रेसको सदस्य भयो, उसको क्षमता के हो र उसले के जिम्मेवारी पाउँदा राम्रोसँग काम गर्नसक्छ भन्नेकुरामा पार्टी अब प्रविधिमार्फत जानकार रहने उल्लेख गरे ।

सदस्यता अद्यावधिक गर्ने क्रममा पुराना सदस्यहरूको अभिलेख हटाउन लागिएको भन्ने कुरा सत्य नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘आजको डिजिटल युगमा काँग्रेसको सदस्यलाई पार्टीसँग डिजिटल्ली जोड्न खोजिएको हो । सदस्यको फोन नम्बर र अन्य जानकारी भएमा सदस्य–सदस्यबीच, विभिन्न तह र पार्टीबीच समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘पुराना अभिलेख हटाउन खोजिएको होइन, बरु त्यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न खोजिएको हो । को सदस्य कहिलेदेखि भयो र उसले कुन जिम्मेवारी निर्वाह गर्‍यो भन्ने सबैकुरा अब हाम्रो डिजिटल सिस्टममा नमेटिने गरी सुरक्षित रहनेछ ।’

पार्टीभित्रको एकता र अनुशासनका विषयमा चर्चा गर्दै पौडेलले निर्वाचनपछि जनमतको हिसावले पार्टी केही कमजोर देखिएकाले यतिबेला एकताको झन् बढी आवश्यकता रहेको महामन्त्री पौडेलले भने ।

‘पार्टी कमजोर भएको बेला एकता कायम गर्न सकिएन भने झन् संकट आउँछ । त्यसैले नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

आगामी अधिवेशनलाई व्यवस्थित, विधिसम्मत र पूर्वाग्रहरहित ढंगले सम्पन्न गर्न वर्तमान नेतृत्व तयारी समितिको रूपमा क्रियाशील रहेको उनले जानकारी दिए ।

महामन्त्री पौडेलले अधिवेशन सफल बनाउन, सदस्यता अद्यावधिक गर्न र पार्टीले सार्वजनिक गरेको क्यालेण्डर कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई सहयोगको अपिल पनि गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रदीप पौडेल
पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिक्रिया- अवैधानिक समितिले सोधेको स्पष्टीकरण हास्यास्पद

पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिक्रिया- अवैधानिक समितिले सोधेको स्पष्टीकरण हास्यास्पद
कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु

कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु
कांग्रेसले थप्यो निर्वाचनमा अनुशासन उल्लंघन गर्नेविरुद्ध उजुरी दिने समय

कांग्रेसले थप्यो निर्वाचनमा अनुशासन उल्लंघन गर्नेविरुद्ध उजुरी दिने समय
मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा गण्डकीका कांग्रेस सांसद कुँवरले दिए राजीनामा

मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा गण्डकीका कांग्रेस सांसद कुँवरले दिए राजीनामा
कांग्रेसको अनुशासन समिति बैठक जारी

कांग्रेसको अनुशासन समिति बैठक जारी
समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने कांग्रेसको तयारी

समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने कांग्रेसको तयारी

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

