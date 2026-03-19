बालेन बने फेसबुकमा सर्वाधिक पछ्याइने नेपाली, सान्भी भगतलाई उछिने

- प्रधानमन्त्री बालेन शाह सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै पछ्याइने नेपाली व्यक्ति बनेका छन्।
- बुधबार बेलुका ५ बजेसम्म बालेनको फेसबुक फलोअर्स संख्या ४३ लाख ५१ हजार ३७४ छ।
- बालेनले १९ माघमा फलोअर्स संख्यामा अभिनेत्री रेखा थापालाई उछिनेका थिए।
काठमाडौं । हिपहप गायक समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै पछ्याइने नेपाली (व्यक्तितर्फ) बनेका छन् । उनले दोस्रो धेरै पछ्याइने जनकपुरकी कन्टेन्ट क्रिएटर सान्भी भगतलाई उछिनेका छन् ।
बुधबार बेलुका ५ बजेसम्म बालेनको फेसबुक फलोअर्स संख्या ४३ लाख ५१ हजार ३७४ छ । दोस्रो स्थानमा रहेकी सान्भीको फलोअर्स संख्या ४३ लाख २० हजार ८५६ छ ।
गत १९ माघमा बालेनले फलोअर्स संख्यामा अभिनेत्री रेखा थापालाई उछिनेका थिए । रेखाको फलोअर्स संख्या ३४ लाख ४९ हजार छ ।
यसैसाता सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो आम्दानी सामाजिक सञ्जालबाट हुने बताएका थिए । हिपहप गायनबाट उदाएका बालेनको अफिसियल फेसबुक पेजलाई म्युजिसियन र ब्यान्ड लेखिएको छ ।
