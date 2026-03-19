+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोशी र गण्डकीका पहाडी भूभागमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते ६:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभावले पहाडी र हिमाली भूभागमा बदली छ भने तराईमा मौसम सफा छ।
  • आज दिउँसो कोशी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ।
  • राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागमा हल्का वर्षा र हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। यस प्रणालीको प्रभावले अहिले देशका पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बदली (बादल लागेको) छ भने तराईका भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागलगायत देशका हिमाली भूभागमा साधारणतया बदली रहनेछ। बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे पनि तराईका भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने अनुमान छ।

यसका साथै, दिउँसो कोशी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका थोरै स्थान तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागलगायत बाँकी हिमाली भूभागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

यसैगरी, आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागमा साधारणतया बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित बाँकी हिमाली तथा पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे पनि तराईमा मौसम सफा नै रहनेछ।

रातिको समयमा कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जारी बुलेटिनमा उल्लेख छ।

कोशी मेघगर्जन मौसम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित