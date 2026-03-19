कांग्रेस सदस्यता व्यवस्थापन समितिले सातै प्रदेश सभापतिसँग छलफल गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १६:३६

  • नेपाली कांग्रेसको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको छ।
  • बैठकले सातै प्रदेशका सभापतिहरूसँग र २१ फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवार केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • समितिले सदस्यता नवीकरण, शुल्क बुझाउने र सदस्य संख्या यकिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको बैठकले सदस्यता व्यवस्थापनबारे शुक्रबार (भोलि) सातै प्रदेशका सभापतिहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

बैठकले प्रदेश सभापतिहरूसँगै २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग सामुहिक छलफल गर्ने निर्णय गरेको समिति सदस्य सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ ले जानकारी दिए ।

‘भर्चुअल’ माध्यमबाट बिहान ८ बजे सुरू हुने बैठकमा ७७ वटै जिल्लाका सभापति र ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ का केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराइने उनले बताए ।

सहमहामन्त्री रसाइलीका अनुसार समितिले शुक्रबार नै बिहान १० बजे प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिहरू र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फका देशभरका उम्मेदवारहरूसँग ‘भर्चुअल’ छलफल गर्ने छ ।

बैठकले १४ औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरी शुल्कसहित केन्द्रमा प्रविष्ट गरेका जिल्ला र सदस्यता संख्या एकिन गर्ने, तहगत रुपमा क्रियाशील सदस्यता स्वीकृत भएर केन्द्रको ‘लिस्ट’ (सूची) मा प्रविष्ट भएर शुल्क नबुझाएका जिल्ला र संख्या यकिन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले महामन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सहमहामन्त्रीद्वय प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन् ।

पार्टीको वृहत एकताका पक्षमा उभिन डा. शशांक कोइरालाको अपिल

‘कांग्रेसको विवाद संवाद र सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्छ’

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने

कांग्रेसले गठन गर्‍यो निर्वाचन ब्युरो

कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा सभापति थापालाई

कांग्रेसलाई पूर्ण ‘डिजिटलाइज’ बनाउँछौं, पहिलेका अभिलेख हट्दैन : महामन्त्री पौडेल

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

