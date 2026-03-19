टोखाको बिस्का: जात्रा (तस्वीरहरू)

३ वैशाख, काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौंको टोखामा बिस्का: जात्रा मनाइएको छ । यसलाई टोखाको विशेष पर्वका रुपमा लिइन्छ । मौलिक बाजागाजाको मौलिक धुनमा भ्रातृत्व, सद्भाव र उल्लासका साथ संगीतमय वातावरणमा यो पर्व मनाइन्छ ।
टोखावासीको एकताको प्रतीकको रूपमा समेत यस जात्रालाई लिने गरिन्छ । भक्तपुरको थिमिमा जस्तै हुने यो बिस्का: जात्रालाई काठमाडौंको बिस्का जात्राको रूपमा लिइन्छ । तर प्रचारप्रसारको अभावमा थिमिको जस्तो चर्चा हुँदैन ।
विगत केही वर्षदेखि भने यहाँको बिस्का: जात्राको प्रचारप्रसार र अवलोकनकर्ताको संख्या पनि बढेको छ ।
