अवैध माछा आयातमा सरकारको कडाइ, ३ दिनभित्र स्थलगत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने

पशु सेवा विभागले सीमा क्षेत्रबाट हुने यस्तो अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १९:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले भारतबाट अवैध भित्रिने पंगास माछा आयात र बिक्री वितरणमा कडाइ गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
  • पशु सेवा विभागले मोरङ, सुनसरी र झापामा अवैध माछा भित्रिने ठाँउहरू पहिचान गरी रोकथामका लागि सक्रियता देखाएको छ।
  • विभागले सीमानाकामा अनुगमन गरी तीन दिनभित्र यथार्थ अवस्थाको प्रतिवेदन पेश गर्न स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भारतबाट अवैध भित्रिने पंगास (पंगासियस) लगायत माछा आयात र बिक्री वितरणमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले सीमा क्षेत्रबाट हुने यस्तो अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।

कृषि र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले यसअघि नै सातै प्रदेश र मातहत निकायलाई नेपाली कृषि उत्पादन संरक्षण र खाद्य स्वच्छता कायम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

सोही निर्देशन कार्यान्वयन क्रममा विभागले भारतबाट विनाअनुमति र मापदण्ड विपरीत भित्रिने माछा रोक्न सक्रियता देखाएको हो ।

विशेष गरी मोरङ, सुनसरी र झापाका स्थानीय माछापालक किसान तथा व्यवसायीले भारतीय माछाका कारण नेपाली उत्पादनले बजार नपाएको र अवैध आयात बढेको गुनासो गरेपछि विभागले यो कदम चालेको हो ।

विभागका अनुसार सुनसरीको अमडुवा फार्म र सिक्ती बोर्डर, मोरङको दुमरिया, धनपालथान, मिल्स एरिया र हुलास मेटल क्षेत्र तथा झापाको बलुवागढी र काँकडभिट्टा नाकाबाट ठूलो परिमाणमा माछा भित्रिने गरेको पाइएको छ ।

यसरी अवैध भित्रिएका माछा विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र धरानजस्ता प्रमुख सहरका बजारमा खुला रूपमा बिक्री भइरहेको सूचना विभागले प्राप्त गरेको छ ।

अवैध आयात रोक्न विभागले पशु क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टा र विराटनगरलाई विशेष निर्देशन दिएको छ । स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग समन्वय गरी सीमानाकामा स्थलगत अनुगमन गर्न र यथार्थ अवस्थाको प्रतिवेदन ३ दिनभित्र विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सम्बन्धित खबर
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित