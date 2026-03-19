बजेट अधिवेशनलाई फरक र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइनेछ : सभामुख

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १४:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी बजेट अधिवेशन फरक र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताए।
  • उनले संसद्का सबै गतिविधि प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर पारदर्शी बनाउन चाहेको बताए।
  • सभामुख अर्यालले संसदमा विधेयक ड्राफट गर्दा सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

४ वैशाख, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले आगामी बजेट अधिवेशनलाई फरक र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजमा आवद्ध सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सभामुख अर्यालले आफूले संसद्का सबै गतिविधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरेर त्यसको सबै गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको बताए ।

उनले सञ्चारकर्मीलाई आफूले संसद्‍मा सहज पहुँच विस्तारमा कुनै समस्या आउन नदिने समेत स्पष्ट पारे ।

संसद्‍मा कु नैपनि विधेयकको ड्राफट गर्दा समेत सबै सरोकारवालाहरूसँग पटक-पटक छलफल गरेर अघि बढाउने कुरालाई आफूले अघि बढाउने सभामुख अर्यालको प्रतिबद्धता थियो ।

उनले देशको आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखेर संसदमा नयाँ नजिरहरू स्थापित गर्दै लैजाने कार्ययोजना पनि सुनाए ।

सभामुख अर्यालले भने, ‘नयाँ नजिरहरू स्थापित गर्दै जानुपर्ने हुन पनि सक्छ हामीले । किनकी अवको समाजलाई त्यो आवश्यक छ । अबको देशको लागि त्यो आवश्यकता छ भने त्यो गरौँ ।’

सभामुख अर्यालले कानुन निर्माणको कामलाई आफूले छिटो छरितो ढंगले सम्पादन हुनेगरी संसदीय नियमावलीमा संशोधन गर्न चाहेको पनि बताए ।

सम्बन्धित खबर

सभामुखको प्रतिबद्धता- संसद्‌मा पत्रकारको पहुँच सहज बनाउँछु

सभामुखको प्रतिबद्धता- संसद्‌मा पत्रकारको पहुँच सहज बनाउँछु
सभामुख डीपी अर्यालको गाडीलाई सिंहदरबार पुगेर ट्राफिक प्रहरीले काट्यो चिट

सभामुख डीपी अर्यालको गाडीलाई सिंहदरबार पुगेर ट्राफिक प्रहरीले काट्यो चिट
तोकिएकै समयमा संसद् भवन निर्माण सम्पन्न गर्न सभामुखको निर्देशन

तोकिएकै समयमा संसद् भवन निर्माण सम्पन्न गर्न सभामुखको निर्देशन
पूर्वसभामुखहरूसँग छलफलमा सभामुख अर्याल

पूर्वसभामुखहरूसँग छलफलमा सभामुख अर्याल
तटस्थ रहेर काम गर्ने सभामुख अर्यालको प्रतिबद्धता

तटस्थ रहेर काम गर्ने सभामुख अर्यालको प्रतिबद्धता
स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ : सभामुख

स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ : सभामुख

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

