जेमिनीमा नयाँ सुविधा: अब आफ्नै फोटो र रुचि अनुसारका तस्बिर बनाउन सकिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गूगलले आफ्नो जेमिनी एपमा व्यक्तिगत रुचि र प्राथमिकताका आधारमा तस्बिर बनाउन सकिने 'पर्सनल इन्टेलिजेन्स' फिचर सार्वजनिक गरेको छ।
- यो फिचरले गूगल फोटोज र न्यानो बनाना २ लाई जोडेर प्रयोगकर्ताका लागि तस्बिर निर्माण प्रक्रियालाई सहज र व्यक्तिगत बनाएको छ।
- फिचरले प्रयोगकर्तालाई परिवारका सदस्यको तस्बिर पात्र बनाउन, विभिन्न कलात्मक शैलीमा तस्बिर बनाउन र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न अनुमति दिएको छ।
४ वैशाख, काठमाडौं । गूगलले आफ्नो जेमिनी एपमा व्यक्तिगत रुचि र प्राथमिकताहरूका आधारमा तस्बिरहरू बनाउन सकिने ‘पर्सनल इन्टेलिजेन्स’ फिचर सार्वजनिक गरेको छ। यो नयाँ अपडेटले ‘न्यानो बनाना २’ र ‘गूगल फोटोज’ लाई जोडेर प्रयोगकर्ताका लागि तस्बिर निर्माण प्रक्रियालाई अझ व्यक्तिगत र सहज बनाएको छ।
यस नयाँ फिचरका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:
लामो प्रम्प्टको झन्झट हटने: यसअघि व्यक्तिगत खालको तस्बिर बनाउन निकै लामो विवरण लेख्नुपर्ने र फोटोहरू म्यानुअल रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब जेमिनीले तपाईँको जोडिएका गूगल एपहरूबाट तपाईँको रुचि र जीवनशैली बुझेर “मेरो सपनाको घरको डिजाइन गर” जस्ता साधारण आदेशकै भरमा तपाईँको स्वाद अनुसारको नतिजा दिनेछ।
आफ्नै परिवार र प्रियजनलाई तस्बिरको पात्र बनाउन सकिने: प्रयोगकर्ताले आफ्नो गूगल फोटोज लाइब्रेरीलाई जेमिनीसँग जोडेर आफ्नै वा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको तस्बिरलाई पात्रको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। उदाहरणका लागि, “मेरो परिवारले मनपर्ने काम गरिरहेको क्लेमेसन तस्बिर बनाऊ” भन्दा जेमिनीले लाइब्रेरीमा लेबल गरिएका फोटोहरू प्रयोग गरी आफैँ तस्बिर बनाइदिनेछ।
विभिन्न कलात्मक शैलीहरू: प्रयोगकर्ताले आफ्ना साधारण आइडियाहरूलाई वाटर कलर, चारकोल स्केच वा आयल पेन्टिङ जस्ता विभिन्न शैलीहरूमा ढाल्न सक्नेछन्।
नियन्त्रण र परिमार्जन: यदि जेमिनीले पहिलो पटकमा सही तस्बिर बनाएन भने, प्रयोगकर्ताले गल्ती औँल्याएर फेरि प्रयास गर्न वा लाइब्रेरीबाट अर्को सन्दर्भ फोटो रोज्न सक्नेछन्। ‘स्रोतः’ (Sources) बटनमा क्लिक गरेर जेमिनीले कुन फोटोलाई आधार मानेर नयाँ तस्बिर बनाएको हो भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिनेछ।
गोपनीयता र सुरक्षा: गूगलले स्पष्ट पारेको छ कि जेमिनीले प्रयोगकर्ताका निजी फोटोहरूमा आफ्नो मोडललाई तालिम दिँदैन। साथै, यो एउटा ‘अप्ट-इन’ (Opt-in) सुविधा हो, जसलाई प्रयोगकर्ताले चाहेको बेला सेटिङ्सबाट बन्द गर्न सक्नेछन्।
यो सुविधा हाल अमेरिकामा रहेका ‘गूगल एआई प्लस’, ‘प्रो’ र ‘अल्ट्रा’ ग्राहकहरूका लागि उपलब्ध गराइएको छ र चाँडै नै क्रोम डेस्कटप र अन्य प्रयोगकर्ताहरूका लागि पनि विस्तार गरिने योजना छ। अब प्रयोगकर्ताले लामो विवरण लेख्नमा भन्दा बढी समय सिर्जनात्मक काममा बिताउन पाउनेछन्।
