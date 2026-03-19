जेमिनीमा नयाँ सुविधा: अब आफ्नै फोटो र रुचि अनुसारका तस्बिर बनाउन सकिने

गूगलले आफ्नो जेमिनी एपमा व्यक्तिगत रुचि र प्राथमिकताहरूका आधारमा तस्बिरहरू बनाउन सकिने ‘पर्सनल इन्टेलिजेन्स’ फिचर सार्वजनिक गरेको छ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गूगलले आफ्नो जेमिनी एपमा व्यक्तिगत रुचि र प्राथमिकताका आधारमा तस्बिर बनाउन सकिने 'पर्सनल इन्टेलिजेन्स' फिचर सार्वजनिक गरेको छ।
  • यो फिचरले गूगल फोटोज र न्यानो बनाना २ लाई जोडेर प्रयोगकर्ताका लागि तस्बिर निर्माण प्रक्रियालाई सहज र व्यक्तिगत बनाएको छ।
  • फिचरले प्रयोगकर्तालाई परिवारका सदस्यको तस्बिर पात्र बनाउन, विभिन्न कलात्मक शैलीमा तस्बिर बनाउन र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न अनुमति दिएको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । गूगलले आफ्नो जेमिनी एपमा व्यक्तिगत रुचि र प्राथमिकताहरूका आधारमा तस्बिरहरू बनाउन सकिने ‘पर्सनल इन्टेलिजेन्स’ फिचर सार्वजनिक गरेको छ। यो नयाँ अपडेटले ‘न्यानो बनाना २’ र ‘गूगल फोटोज’ लाई जोडेर प्रयोगकर्ताका लागि तस्बिर निर्माण प्रक्रियालाई अझ व्यक्तिगत र सहज बनाएको छ।

यस नयाँ फिचरका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:

लामो प्रम्प्टको झन्झट हटने: यसअघि व्यक्तिगत खालको तस्बिर बनाउन निकै लामो विवरण लेख्नुपर्ने र फोटोहरू म्यानुअल रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब जेमिनीले तपाईँको जोडिएका गूगल एपहरूबाट तपाईँको रुचि र जीवनशैली बुझेर “मेरो सपनाको घरको डिजाइन गर” जस्ता साधारण आदेशकै भरमा तपाईँको स्वाद अनुसारको नतिजा दिनेछ।

आफ्नै परिवार र प्रियजनलाई तस्बिरको पात्र बनाउन सकिने: प्रयोगकर्ताले आफ्नो गूगल फोटोज लाइब्रेरीलाई जेमिनीसँग जोडेर आफ्नै वा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको तस्बिरलाई पात्रको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। उदाहरणका लागि, “मेरो परिवारले मनपर्ने काम गरिरहेको क्लेमेसन तस्बिर बनाऊ” भन्दा जेमिनीले लाइब्रेरीमा लेबल गरिएका फोटोहरू प्रयोग गरी आफैँ तस्बिर बनाइदिनेछ।

विभिन्न कलात्मक शैलीहरू: प्रयोगकर्ताले आफ्ना साधारण आइडियाहरूलाई वाटर कलर, चारकोल स्केच वा आयल पेन्टिङ जस्ता विभिन्न शैलीहरूमा ढाल्न सक्नेछन्।

नियन्त्रण र परिमार्जन: यदि जेमिनीले पहिलो पटकमा सही तस्बिर बनाएन भने, प्रयोगकर्ताले गल्ती औँल्याएर फेरि प्रयास गर्न वा लाइब्रेरीबाट अर्को सन्दर्भ फोटो रोज्न सक्नेछन्। ‘स्रोतः’ (Sources) बटनमा क्लिक गरेर जेमिनीले कुन फोटोलाई आधार मानेर नयाँ तस्बिर बनाएको हो भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिनेछ।

गोपनीयता र सुरक्षा: गूगलले स्पष्ट पारेको छ कि जेमिनीले प्रयोगकर्ताका निजी फोटोहरूमा आफ्नो मोडललाई तालिम दिँदैन। साथै, यो एउटा ‘अप्ट-इन’ (Opt-in) सुविधा हो, जसलाई प्रयोगकर्ताले चाहेको बेला सेटिङ्सबाट बन्द गर्न सक्नेछन्।

यो सुविधा हाल अमेरिकामा रहेका ‘गूगल एआई प्लस’, ‘प्रो’ र ‘अल्ट्रा’ ग्राहकहरूका लागि उपलब्ध गराइएको छ र चाँडै नै क्रोम डेस्कटप र अन्य प्रयोगकर्ताहरूका लागि पनि विस्तार गरिने योजना छ। अब प्रयोगकर्ताले लामो विवरण लेख्नमा भन्दा बढी समय सिर्जनात्मक काममा बिताउन पाउनेछन्।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेप्सेमा सूचीकृत सेयरको मूल्य अब दैनिक १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुने

नेप्सेमा सूचीकृत सेयरको मूल्य अब दैनिक १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुने
बालेनको १२ वर्ष पुरानो गीत युट्युबबाट हटाउन माग गर्दै उजुरी

बालेनको १२ वर्ष पुरानो गीत युट्युबबाट हटाउन माग गर्दै उजुरी
ऐतिहासिक खेलअघि नेपाली टोलीमा कप्तान सहित उल्लेख्य परिवर्तन

ऐतिहासिक खेलअघि नेपाली टोलीमा कप्तान सहित उल्लेख्य परिवर्तन
सन्तोष यादव पीएम कपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी

सन्तोष यादव पीएम कपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी
बैतडीमा मोटरसाइ दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु

बैतडीमा मोटरसाइ दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
सम्झौता नगरी काममा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी

सम्झौता नगरी काममा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
