+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सल्यानमा जन्ती बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ५ गते २२:५९

५ वैशाख, सुर्खेत । सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको पुथालामा जन्ती बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

सोही नगरपालिकाको ८ नम्बर वडाबाट कालीमाटीको लक्ष्मीपुरतर्फ जन्ती बोकेर जाँदै गरेको लु.प्र.०१००१ ज ०२७१ नम्बरको जिप दुर्घटना भएको हो ।

मृत्यु हुने हरुमा कुपिण्डे नगरपालिका- ८ का ५० वर्षीय टोपबहादुर थापा , ५० वर्षकै ठगे घर्ती र २९ वर्षीय कर्णबहादुर पुन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका इन्सपेक्टर देवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

उद्धारमा खटिएका वडानम्बर ८ का वडाध्यक्ष कुलबहादुर पुरीका अनुसार जिपमा १८ जना सवार थिए । तीमध्ये १५ जना घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई उद्धार गरे सुर्खेतको मेहेलकुना अस्पताल पठाइएको छ ।

घाइतेहरु :

१. ३० बनगाड कुपिण्डे-८ का वर्ष ३० का मनबहादुर थापा (गम्भीर)
 २. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ६४ का अम्मरसिहं कँवर (गम्भीर)
३. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष २७ को डम्मर घर्ती (गम्भीर)
४. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ३० का जनक थापा (गम्भीर)
५. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ४९ को भुपेन्द्र कँवर (गम्भीर)
६. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ३० का भुलबहादुर थापा (गम्भीर)
७. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ५६ का जुगसिहं पुन (गम्भीर)
८. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ३८ का अम्मर पुन (मध्यम)
९. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष २८ का नरसिङ थापा (मध्यम)
१०. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष २५ का प्रेमबहादुर घर्ती (मध्यम)
११. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष २५ का नरबहादुर थापा (मध्यम)
१२. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ३८ का कर्ण बहादुर थापा (मध्यम)
१३. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ४५ का लाल ब. घर्ती (मध्यम)
१४. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष १५ का तिलक थापा (मध्यम)
१५. ऐ.ऐ. बस्ने चालक वर्ष ३८ का कुलबहादुर राना (गम्भीर)
स्रोत : जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यान
जिप दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्युठानमा जिप दुर्घटना हुँदा सात जना घाइते

कञ्चनपुरमा जिप दुर्घटना : दुईको मृत्यु, ६ जना घाइते

स्याङ्जामा जिप दुर्घटना हुँदा ११ जना घाइते

गुल्मीमा जिप घरमा ठोक्कियो : दुई जनाको मृत्यु, ११ जना घाइते

लमजुङमा जिप दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु, १२ जना घाइते

दार्चुलामा जिप दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु, ४ घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित