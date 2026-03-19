सिन्धुलीमा जन्ती बोकेको जिप दुर्घटना, ५ जना घाइते

सिन्धुलीमा जन्ती बोकेको जिप दुर्घटना हुँदा पाँच जना घाइते भएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १२:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–१ राँगेमा जन्ती बोकेको पिकअप भ्यान दुर्घटना हुँदा पाँच जना घाइते भएका छन्।
  • घाइतेहरूमा फिक्कल गाउँपालिका–१ का ४५ वर्षीय योगबहादुर खत्री, ६० वर्षीय लालबहादुर विक, ४० वर्षीय सोमबार नेपाली, ६० वर्षीय साने विक र तीनपाटन गाउँपालिका–१० का २१ वर्षीय श्याम दुराल छन्।
  • दुर्घटना भएको भ्यान उदयपुरको गाईघाटतर्फ जाँदै थियो र चालक २९ वर्षीय रोशन तामाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

२४ वैशाख, काठमाडौं । सिन्धुलीमा जन्ती बोकेको जिप दुर्घटना हुँदा पाँच जना घाइते भएका छन् ।

घाइते हुनेहरूमा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–१ का ४५ वर्षीय योगबहादुर खत्री, सोही ठाउँका ६० वर्षीय लालबहादुर विक, ४० वर्षीय सोमबार नेपाली, ६० वर्षीय साने विक र सिन्धुलीकै तीनपाटन गाउँपालिका–१० का २१ वर्षीय श्याम दुराल छन् ।

दुधौली नगरपालिका–१ राँगे स्थित मदन भण्डारी राजमार्गमा म. प्र. ०३–००१ च ८२०२ नम्बरको पिकअप भ्यान दुर्घटना भएको थियो । उक्त भ्यान उदयपुरको गाईघाटतर्फ जाँदै थियो ।

भ्यान चालक २९ वर्षीय रोशन तामाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जिप दुर्घटना
डोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते, तीनको अवस्था गम्भीर

रोल्पाको जलजलामा तीर्थयात्री बोकेको जिप दुर्घटना

रुकुम पश्चिममा जिप दुर्घटना : १२ जना घाइते, तीनको अवस्था गम्भीर

भारतीय तीर्थयात्री बोकेर स्वर्गद्वारी जाँदै गरेको जिप दुर्घटना, एकको मृत्यु, २१ जना घाइते

सल्यानमा जन्ती बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते

प्युठानमा जिप दुर्घटना हुँदा सात जना घाइते

