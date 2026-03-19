गोल्फुटार पुगेर गगन थापाले भेटे पूर्णबहादुर खड्का

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले ६ वैशाख साँझ ७ बजे पूर्णबहादुर खड्काको निवास गोल्फुटारमा भेटवार्ता गरेका छन्।
- सभापति थापाको सचिवालयले भेटवार्ता पुष्टि गरे पनि छलफलका विषयबारे जानकारी दिएको छैन।
- सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि खड्का पक्षीय नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन् र सम्मानजनक अवस्था पाउनुपर्ने बताएका छन्।
६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले पार्टीका नेता पूर्णबहादुर खड्कासँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
आइतबार साँझ ७ बजे खड्काको निवास गोल्फुटारमा पुगेर सभापति थापाले भेट गरेका हुन् ।
थापाको सचिवालयले भेटवार्ता भएको पुष्टि गरे पनि छलफलमा भएका विषयबारे जानकारी गराएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि खड्का आफू पक्षीय नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन् । आजै दिउँसो पनि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए ।
उनीहरूले अदालतको आदेश स्वीकार गर्ने तर आफूहरू सम्मानजनक अवस्था पाउनुपर्ने बताएका छन् । यसैबीच थापाले साँझ उनकै निवास पुगेर खड्कासँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
